Chứng khoán ngày 30/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan GVR với giá mục tiêu 16.300 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28/12/2022 để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo nghị quyết, GVR đã điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) và LNST lần lượt thấp hơn 5% và 27% so với kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ vào ngày 17/6/2022.

GVR cho biết trong thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 do tác động tiêu cực của căng thẳng địa chính trị đến sản lượng và giá cao su, sự trì hoãn trong việc thoái vốn và phê duyệt bàn giao đất từ các cơ quan chức năng và chi phí dự phòng cho các khoản đầu tư vào Lào do đồng Kip Lào (LAK) trượt giá mạnh.

Sau các điều chỉnh này, GVR đặt kế hoạch tổng thu nhập đạt 28,2 nghìn tỷ đồng (+2%) và LNST đạt 3,88 nghìn tỷ đồng (-27% YoY), tương ứng 102% và 79% dự báo cả năm.

VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo LNST và kế hoạch LNST mới của GVR chủ yếu do biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến và/hoặc các chi phí cao hơn dự kiến như chi phí dự phòng cho các khoản đầu tư vào Lào mà VCSC chưa đưa vào dự báo hiện tại

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với GVR với giá mục tiêu là 16.300 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua KBC với giá mục tiêu 23.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): KBC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần thứ hai năm 2022 vào ngày 28/12/2022.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 9 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 4 nghìn tỷ đồng, tương ứng 165% và 212% dự báo cả năm 2023.

VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo và kế hoạch của KBC chủ yếu là do dự báo doanh số bán đất KCN thấp hơn do KBC dự kiến doanh số bán đất KCN đạt 250 ha trong năm 2023 so với dự báo hiện tại là 107 ha.

Trước câu hỏi của cổ đông về kế hoạch kinh doanh tích cực năm 2023, Tổng giám đốc KBC cho biết công ty đang đàm phán để thu hút một (vài) dự án công nghệ cao với tổng giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, TGĐ cho biết Foxconn sẽ nhận được chấp thuận đầu tư từ tỉnh Bắc Giang cho dự án trị giá 600 triệu USD tại KCN Quang Châu Mở rộng của KBC (với tổng diện tích 90 ha tại tỉnh Bắc Giang) vào đầu tháng 1/2023. Dự án này có tổng diện tích khoảng 50 ha.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với KBC với giá mục tiêu là 23.500 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 55.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngày 27/12/2022, CTCP Gemadept (GMD) công bố Nghị quyết HĐQT số 113, trong đó (1) điều chỉnh thời gian của kế hoạch phát hành quyền mua cổ phần sang năm 2023 so với kế hoạch trước đây là trong các năm 2022-2023 và (2) bổ sung phụ lục chi tiết vào kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành quyền.

VCSC cho rằng Nghị quyết này nhằm tuân thủ yêu cầu của UBCKNN và chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch phát hành quyền trong năm 2023. Dự kiến đợt phát hành quyền sẽ được tiến hành vào năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cổ đông đã thông qua việc phát hành quyền khoảng 100,5 triệu cổ phiếu với giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu tại ĐHCĐ ngày 25/04/2022. Tỷ lệ phát hành quyền đề xuất là 90:30 (cổ đông sở hữu 90 cổ phiếu có thể mua 30 cổ phiếu mới).

Công ty có kế hoạch sử dụng số vốn huy động để tài trợ cho các khoản đầu tư vào dự án Nam Đình Vũ Giai đoạn 2 (40% số vốn huy động) và Gemalink Giai đoạn 2 (50%), bên cạnh việc mua tài sản cố định phục vụ cho các HĐKD của công ty (10%).

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho GMD với giá mục tiêu là 55.700 đồng/CP.