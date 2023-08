Chứng khoán ngày 2/8: VNM và VHM lạc quan

VNM (Khuyến nghị Nắm giữ): Dự báo doanh thu năm 2023/2024 tăng 5.9%/5.6% so với cùng kỳ



Chứng khoán MBS : Q2/2023, mặc dù doanh thu tiếp tục duy trì sự ổn định (+1.7% svck) nhưng LNST đã có tín hiệu tích cực đầu tiên, đạt 2,229 tỷ đồng, ghi nhận tăng 6.0% so với cùng kỳ, chấm dứt chuỗi tăng trưởng âm kể từ Q1/2021. Biên lợi nhuận gộp tăng trở lại mức 40.5% (+ 170 điểm cơ bản so với quý liền trước). Trong đó, mảng kinh doanh chính là doanh thu nội địa tăng nhẹ 2.6% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 41.3%, doanh thu xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2,406 tỷ đồng.

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023/24 dựa vào các yếu tố: tăng tiêu thụ nội địa năm 2023 lên 3.8% nhờ vào (1) Chương trình tái định vị thương hiệu nhanh hơn kỳ vọng ban đầu là đầu năm 2024 (2) Thu nhập người lao động khối Nhà Nước tăng 20.8% - cao nhất từ năm 2013 đến nay (3) VNM tăng mạnh chi phí bán hàng 8.8% svck, đẩy mạnh công tác marketing nội địa. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện lên 41.4% trong năm 2023 nhờ vào kỳ vọng giá nguyên vật liệu giảm 5%/tấn trong bối cảnh giá sữa nguyên vật liệu quốc tế đang có đà giảm.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF dựa trên các luận điểm chính: (1) Doanh thu nội địa và xuất khẩu tăng 3.9%/16.7% svck nhờ vào sự phục hồi của tiêu thụ nội địa và các hợp đồng xuất khẩu mới của VNM (2) Biên EBIT năm 23/24 cải thiện 16.7%/18.5% svck nhờ vào kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu giảm 5%/tấn svck. Các rủi ro chính đối với khuyến nghị bao gồm: cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn kỳ vọng, chi phí quảng cáo nhiều hơn dự kiến, giá nguyên vật liệu giảm ít hơn dự báo.

SCS (Khuyến nghị Trung lập): Phù hợp với kỳ vọng

Chứng khoán SSI : Trong Q2/2023, SCS đạt 172 tỷ đồng doanh thu (-17,4% svck) và LNTT đạt 147 tỷ đồng (-10% svck), tiếp nối xu hướng giảm kể từ Q4/2022 và phù hợp với ước tính của chúng tôi. Tuy nhiên, so sánh với quý trước thì kết quả có phần khả quan hơn với sự phục hồi rõ ràng ở tất cả các chỉ tiêu tài chính cụ thể: doanh thu tăng 6,4% so với quý trước và LNTT tăng 14% so với quý trước.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt 334 tỷ đồng (-26,5% svck) và LNTT đạt 277 tỷ đồng (-24% svck), sát với ước tính hiện tại của chúng tôi cho năm 2023.

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính thông qua điều chỉnh tăng giả định tăng trưởng quốc tế năm 2023 từ giảm 25% svck lên giảm 20% svck. LNST tổng thể dự kiến chỉ giảm 19% trong năm 2023 (so với giảm 25% svck theo ước tính trước đó) trước khi tăng trở lại 16% svck trong năm 2024, cùng với sự tăng trưởng về sản lượng. Điều này có nghĩa là tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm ước tính giảm 13% svck.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập đối với cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 74.800 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá khoảng 1,8%) dựa trên pp định giá DCF.

Quan điểm dài hạn 3 năm: SCS có vị thế thuận lợi để nắm bắt tốc độ tăng trưởng hàng hóa hàng không tại khu vực miền Nam với tốc độ tăng trưởng ước tính 10%/năm nhờ tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa không thiết yếu từ nhóm khách hàng có thu nhập trung bình đang tăng dần lên cũng như tăng trưởng xuất khẩu sau xu thế dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

VHM (Khuyến nghị Mua): Lạc quan trong thận trọng

Chứng khoán Yuanta : Dấu hiệu tâm lý thị trường được cải thiện. Trong Q2/2023, VHM đã bán được 3.700 căn hộ (-53% YoY, +61% QoQ), tương đương 24,9 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới (-67% YoY và 59% QoQ), trong đó không có sự dóng góp đến từ bán, tất cả các căn hộ bán trước trong Q2/2023 đều là doanh số bán lẻ. Tính đến cuối Q2/2023, doanh số chưa bàn giao là 89,1 nghìn tỷ đồng (-4% QoQ).

BLĐ đưa ra quan điểm lạc quan trong thận trọng. Doanh số bán lẻ đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện đầy hứa hẹn trong Q2/2023, dựa trên ba động lực chính (1) tăng trưởng GDP của Việt Nam phục hồi, (2) lạm phát được kiểm soát và (3) các chính sách tiền tệ của NHNN – bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất điều hành – đã làm tăng niềm tin của người tiêu dùng, theo BLĐ, hiện niềm tin của người tiêu dùng đã ổn định.

Tuy nhiên, VHM đang chờ thêm các dấu hiệu rõ ràng hơn trước khi có thể khẳng định sự phục hồi thực sự của thị trường.

Nhà ở xã hội chỉ đóng góp phần nhỏ vào lợi nhuận của VHM do (1) quy mô căn hộ nhỏ, (2) giá bán thấp và (3) quy định về giới hạn về biên lợi nhuận. Hiện các dự án nhà ở xã hội của VHM vẫn đang triển khai đúng kế hoạch và BLĐ dự kiến sẽ mở bán những dự án đầu tiên trong 2H23.

Có vị thế tốt để hưởng lợi từ những thay đổi trong chính sách. VHM cho rằng những thay đổi đều sẽ dựa trên nền tảng xu hướng cơ bản mà người mua nhà đang chọn lựa (1) dự án có pháp lý rõ ràng và (2) có hệ sinh thái cung cấp hoàn chỉnh mọi nhu cầu của cộng đồng dân cư. VHM đã, đang và sẽ cung cấp những sản phẩm như vậy cho thị trường.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng +30% QoQ – tuy vậy đây là một dấu hiệu tích cực. Khoản mục này trong bảng cân đối kế toán tăng 19 nghìn tỷ đồng so với quý trước, phần lớn đến từ khoản ứng trước cho việc giải phóng mặt bằng. Do đó, chúng tôi xem đây là dấu hiệu cho thấy các dự án của VHM đang được đẩy nhanh tiến độ.