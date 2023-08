Cuộc sống thường ngày của các tỷ phú có gì khác thường?

Thế giới của những người siêu giàu thường được biết đến với máy bay tư nhân, dinh thự bề thế hay những thứ đắt đỏ hơn niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết, cuộc sống thường ngày của các tỷ phú lại bình thường hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Ảnh: The Guardian Theo một cuộc khảo sát của Forbes, mặc dù có thể dễ dàng thuê người giúp việc, song nhiều tỷ phú vẫn chọn tự làm một số việc nhà và các công việc gia đình khác. Ảnh: Health Digest Hơn 1/3 số người khảo sát cho biết họ thường xuyên mua thực phẩm và đổ rác, trong khi 40% trong số họ nấu ăn và dắt chó đi dạo. Business Insider Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ đến xem con hoặc cháu mình thi đấu thể thao. Ảnh: Money Tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - và tỷ phú đồng sáng lập Microsoft Bill Gates từng tiết lộ về thói quen rửa bát mỗi tối. Ảnh: Getty Trong khi đó, tỷ phú bất động sản Charles Cohen (sở hữu một đế chế 3,6 tỷ USD) làm việc nhà là một cách để thư giãn. Ảnh: The Real Deal Ông Frank VanderSloot - tỷ phú giàu nhất bang Idaho (Mỹ) cho biết đã quen làm việc nhà từ nhỏ và điều này trở thành một lẽ tự nhiên. Ảnh: Forbes Tỷ phú VanderSloot và vợ thuê người giúp việc để dọn dẹp căn nhà có 15 phòng ngủ. Tuy nhiên, hai người vẫn làm phần lớn việc nhà như nấu nướng và giặt giũ. Ảnh: BI Trong khi đó, một tỷ phú giấu tên khác cho biết ông làm mọi việc nhà từ đổ rác đến giặt quần áo. Lý do là người này không thoải mái khi để người khác làm thay mình. Ảnh: Good Housekeeping Tỷ phú Richard Branson thường khởi đầu ngày mới bằng món salad hoa quả và granola, một loại ngũ cốc ăn sáng phổ biến của người Mỹ. Ảnh; CNBC Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

