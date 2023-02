Chứng khoán ngày 27/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan VNM với giá 80.500 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu xuống 80.500 đồng/cp nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM).

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do điều chỉnh giảm 8% dự báo tổng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) giai đoạn 2023-2027 do VNM ghi nhận doanh số bán hàng trong nước và biên lợi nhuận gộp cải thiện thấp hơn dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2022.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu trong nước đạt 5% trong giai đoạn 2022-2025 so với mức giảm 2% YoY trong năm 2022. Ngoài ra, VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận cải thiện 200/90/100 điểm cơ bản trong các năm 2023/2024/2025, hỗ trợ dự báo CAGR EPS là 13% trong giai đoạn 2022-2025.

Giá mục tiêu điều chỉnh tương ứng P/E dự phóng 2023/2024 của VNM lần lượt là 19,0 lần/17,2 lần, thấp hơn P/E trượt trung bình 5 năm là 23 lần.

Rủi ro/yếu tố hỗ trợ: Tiêu thụ sữa thấp hơn/cao hơn dự kiến; biên lợi nhuận gộp cải thiện thấp hơn/cao hơn dự kiến; triển khai sản phẩm mới kém tích cực hơn/tốt hơn dự kiến.

Khuyến nghị phù hợp VJC với giá mục tiêu 103.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 10% giá mục tiêu cho CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) xuống 103.000 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

VCSC cho rằng VJC sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành hàng không sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, VCSC có quan điểm thận trọng về sản lượng và hiệu suất của mảng vận tải hành khách do giá nhiên liệu máy bay cao; do đó, VCSC dự báo biên LNST mảng vận tải của VJC sẽ không trở lại mức năm 2019 cho đến ít nhất năm 2025. Do đó, VCSC cho rằng mức định giá hiện tại của VJC là phù hợp.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do dự báo tổng EBITDAR giai đoạn 2023-2027 giảm 8%, chủ yếu được củng cố bởi (1) các giả định thấp hơn đối với sản lượng và lượng hành khách trong nước của VJC trong giai đoạn này và (2) dự báo lợi nhuận thấp hơn cho mảng giao thông vận tải trong năm 2023-2024 do các giả định về mức biên nhiên liệu máy bay cao hơn.

Dự báo doanh thu năm 2023 đạt 55 nghìn tỷ đồng (+38,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,5 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 2,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2022. VCSC dự báo mảng vận tải của VJC sẽ tạo ra lợi nhuận ròng lần lượt là 1,3 nghìn tỷ đồng và 2,4 nghìn tỷ đồng trong các năm 2023 và 2024.

Trong Báo cáo cập nhật này, VCSC dự báo doanh số vận tải quốc tế của VJC (tính theo RPK) sẽ tương đương 70%/98%/106%/108% mức của năm 2019 vào các năm 2023/2024/2025/2026 so với dự báo tương ứng trước đó của chúng tôi là 74% /102%/109%/116%. Dự báo sản lượng vận chuyển hành khách trong nước của VJC sẽ đạt 118% mức năm 2019 vào năm 2023 - giảm từ mức 122% trong dự báo trước đây.

Rủi ro/yếu tố hỗ trợ: Việc nối lại các chuyến bay quốc tế chậm hơn/nhanh hơn dự kiến; giá dầu thô duy trì cao hơn/thấp hơn.

Khuyến nghị khả quan DXS với giá mục tiêu 8.100 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 19% giá mục tiêu cho CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) xuống 8.100 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) số dư nợ ròng cao hơn vào cuối năm 2022 và (2) tổng LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng giai đoạn 2023-2027 giảm 16% do kỳ vọng triển vọng thu nhập sẽ thấp hơn trong các năm 2023 - 2024, chủ yếu là do số lượng giao dịch dự kiến thấp hơn và DXS chuyển hướng ngắn hạn sang môi giới truyền thống và bán BĐS (các mảng kinh doanh này có biên lợi nhuận thấp hơn so với gói dịch vụ môi giới đầy đủ).

Do khoản lỗ ròng cao hơn dự kiến trong quý 4/2022 đạt 100 tỷ đồng so với mức lỗ ròng 3,4 tỷ đồng trong dự báo trước đó, VCSC điều chỉnh giảm dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023/2024 xuống 54%/38% khi kỳ vọng DXS vẫn đối mặt với thách thức do thị trường bất động sản gặp khó khăn trong năm 2023.

VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 xuống 276 tỷ đồng (-13% YoY) chủ yếu do dự báo doanh thu và biên lợi nhuận thấp hơn, mà VCSC kỳ vọng có thể được bù đắp một phần nhờ giảm chi phí bán hàng & hành chính do DXS gần đây đã giảm khoảng 3.000 nhân viên bán hàng (khoảng 30% lực lượng lao động của công ty).

VCSC kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục thấp trong 6 tháng đầu năm 2023 và phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2027 sẽ tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 43% YoY từ mức cơ sở thấp vào năm 2023 do chúng tôi kỳ vọng vị thế dẫn đầu thị trường của DXS sẽ hỗ trợ sự phục hồi khi lượng giao dịch BĐS tăng lên.

DXS hiện đang đang giao dịch với P/E 2023/2024 là 12,0 lần/7,2 lần so với P/E trượt trung bình 2 năm các công ty cùng ngành trong khu vực là 10,6 lần, điều này phù hợp với lợi thế cạnh tranh trong nước và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của DXS sau năm 2023.

Yếu tố hỗ trợ: Hoạt động bán hàng của thị trường bất động sản phục hồi mạnh hơn dự kiến. Rủi ro cho quan điểm tích cực: Rủi ro pha loãng từ cấu trúc mạng lưới môi giới phức tạp; trì hoãn ra mắt dự án môi giới lớn.