Chứng khoán ngày 27/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị đầu năm Quý Mão?

Khuyến nghị mua DPM với giá mục tiêu 43.100 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 17,4 nghìn tỷ đồng và LNST trước lợi ích CĐTS là 2,3 nghìn tỷ đồng (-57,6% YoY so với LNST sơ bộ năm 2022).

Kế hoạch LNST năm 2023 trước lợi ích CĐTS của DPM đạt 72,1% dự báo LNST năm 2023, VCSC cho rằng điều này là do kế hoạch thận trọng của công ty. VCSC lưu ý rằng LNST thực tế năm 2021 và 2022 của DPM lần lượt gấp 1,7 lần và 1,5 lần LNST theo kế hoạch của công ty.

DPM công bố kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2023 là 4.000 đồng/cổ phiếu so với dự báo hiện tại là 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 11,8%).

VCSC lưu ý rằng công ty thường tăng cổ tức tiền mặt dựa trên lợi nhuận thực tế vào cuối năm (cụ thể: DPM tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 7.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12 năm 2022 từ mức 5.000 đồng/cổ phiếu được thông qua trong ĐHĐCĐ tháng 6 năm 2022).

VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo. VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với DPM với giá mục tiêu là 43.100 đồng/cổ phiếu.

Nên mua gì phiên đầu Xuân?

Khuyến nghị mua BSR với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 40 nghìn tỷ đồng (17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-44% YoY).

Doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá dầu Brent tăng 12% YoY. Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS giảm là do 1) crack spread xăng giảm 71% YoY và 2) giá dầu Brent có xu hướng giảm trong quý 4/2022, dẫn đến BSR có chi phí đầu vào cao hơn đầu ra. Sự ảnh hưởng từ những yếu tố này thậm chí vượt trội hơn cả lợi ích từ việc crack spread của diesel tăng hơn 3,7 lần YoY.

Trước đó, BSR đã công bố KQKD sơ bộ năm 2022, cho thấy khoản lỗ khoảng 776 tỷ đồng trong quý 4/2022. VCSC cho rằng chênh lệch lớn giữa LNST sơ bộ và thực tế là do BSR hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho khoảng 200 tỷ đồng thay vì kế hoạch ban đầu là ghi nhận thêm chi phí dự phòng hàng tồn kho vào quý 4/2022. Ngoài ra, công ty có thể đã không ghi nhận trước chi phí bảo trì cao trong năm 2022 cho đợt bảo trì sắp tới vào năm 2023.

Năm 2022, doanh thu của BSR tăng 65% YoY (hoàn thành 97% dự báo cả năm) do 1) giá dầu Brent tăng 40% YoY và 2) sản lượng tiêu thụ tăng 7,3% YoY. Ngoài ra, LNST sau lợi ích CĐTS tăng gấp đôi YoY, chủ yếu là do crack spread xăng và dầu diesel tăng cao tương ứng trong quý 2/2022, đạt 27 USD/thùng (3x YoY) và 36 USD/thùng (9x YoY) do xung đột NgaUkraine. LNST sau lợi ích CĐTS 2022 hoàn thành 96% dự báo cả năm và phù hợp kỳ vọng.

VCSC cho rằng LNST dự phóng năm 2023 sẽ có thay đổi không đáng kể, dù cần thêm đánh giá chi tiết. VCSC khuyến nghị mua BSR với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp.

Khuyến nghị mua NLG với giá mục tiêu 36.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 63% YoY xuống 1,6 nghìn tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao dự án Southgate (234 căn) và Akari City Giai đoạn 1 (P1) (91 căn).

LNST sau lợi ích CĐTS của NLG tăng 21% YoY đạt 437 tỷ đồng, đến từ (1) khoản thu thoái vốn 244 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 25% cổ phần trong dự án Paragon và (2) bàn giao 146 căn tại dự án Mizuki Park P2 được ghi nhận trong phần lãi công ty liên kết.

Trong cả năm 2022, doanh thu của NLG đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (-17% YoY) hoàn thành 87% dự báo do NLG chưa thể ghi nhận bàn giao dự án Cần Thơ do tiến độ phê duyệt quyết định giao đất chậm hơn dự kiến.

Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS đạt 556 tỷ đồng (-48% YoY) vượt 22% dự báo của VCSC chủ yếu nhờ ghi nhận bán 25% cổ phần tại Paragon và LNST của cổ đông thiểu số thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 904 tỷ đồng (+62% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Ngoài ra, NLG ghi nhận doanh số bán hàng yếu trong quý 4/2022 đạt 229 tỷ đồng từ Akari City P2 và Southgate, phản ánh tác động tiêu cực của việc lãi suất vay mua nhà tăng mạnh đến tâm lý người mua nhà.

Doanh số bán hàng năm 2022 của NLG - không bao gồm 1,9 nghìn tỷ đồng tại Izumi City — đạt 8,2 nghìn tỷ đồng (-7% YoY) và chủ yếu được đóng góp bởi dự án Akari City P2, Mizuki Park P2 & P3 và Southgate. Kết quả này hoàn thành 91% dự báo là 9,1 nghìn tỷ đồng.

Do VCSC cho rằng áp lực tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2023 trong khi các thủ tục pháp lý kéo dài có thể làm trì hoãn các đợt mở bán mới tại Cần Thơ và Izumi City, VCSC cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2023 là 6,8 nghìn tỷ đồng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC khuyến nghị mua NLG với giá mục tiêu 36.000 đồng/cp.