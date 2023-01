Ngắm nhà đẹp của dàn cầu thủ Việt tuổi Mão

Sinh năm 1999 (Kỷ Mão), Đoàn Văn Hậu được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Sở hữu thành tích đồ sộ ở tuổi đôi mươi, không bất ngờ khi Văn Hậu sở hữu khối tài sản bao người mơ ước. Ảnh: Zing Trong đó, đáng chú ý nhất là căn hộ cao cấp không dưới 5 tỷ đồng tại Hà Nội. Ảnh: The Zei Căn hộ của Đoàn Văn Hậu thiết kế thoáng đãng với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: The Zei Ban công thoáng đãng là khu vực lý tưởng cho nam cẩu thủ ngắm cảnh. Ảnh: The Zei Còn tại quê nhà Thái Bình, bố mẹ Văn Hậu sống trong căn nhà mái bằng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Dân Việt Sau một thời gian dài tích cóp, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (sinh năm Kỷ Mão 1999) đã mua được một căn hộ tại Hà Nội và đón bố mẹ ra thủ đô sống cùng. Ảnh: Ngoisao Căn hộ của Bùi Hoàng Việt Anh có diện tích 83 m2 gồm 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ảnh: Ngoisao Phòng khách bài trí đơn giản nhưng tiện nghi. Ảnh: Ngoisao Việt Anh còn dành một vị trí trang trọng để trưng bày những danh hiệu anh đã đạt được. Ảnh: NgoisaoThủ môn Văn Toản (sinh năm Kỷ Mão 1999) sinh ra và lớn lên ở một xóm đạo nhỏ thuộc xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Ảnh: Lao động Gia đỉnh thủ môn Văn Toản sống trong ngôi nhà khang trang có sân gạch rộng rãi. Ảnh: Vietnamnet Bên trong nhà có vườn rau xanh tốt. Ảnh: Vietnamnet Video: Messi trở thành 1 trong 9 cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng, World Cup lẫn Champions League. Nguồn: VTV24

