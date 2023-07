Chứng khoán ngày 25/7: VNM - Thay đổi để thích nghi

VNM (Khuyến nghị Khả quan): Thay đổi để thích nghi



Chứng khoán VNDirect : VNM ước tính doanh thu (DT) và LN sau thuế Q2/23 tăng lần lượt 1,6%/5,6% svck lên 15.200/2.220 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên công ty ghi nhận KQKD tích cực sau năm quý LN giảm liên tiếp. KQKD Q2/23 khá hơn so với ước tính của chúng tôi do chúng tôi dự phóng biên LN gộp sẽ cải thiện từ Q3/23. Trong khi đó, chúng tôi ước tính LN gộp của VNM đã cải thiện 2,7 điểm % sv quý trước và 0,8 điểm % svck trong Q2/23 nhờ chi phí bột sữa đầu vào thấp hơn. Trong 6T23, VNM ghi nhận DT tăng nhẹ 0,9% svck trong khi LN sau thuế giảm 5,9% svck, lần lượt hoàn thành 46%/46% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Trong ngày 06/07 VNM đã chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới với logo, bao bì mới cùng với kế hoạch tối ưu hóa danh mục sản phẩm nhằm tiếp cận thế hệ người tiêu dùng mới hiệu quả hơn. Tái định vị chỉ là bước đầu trong chiến lược 5 năm tới của công ty, đi cùng đó là thay đổi trong chuyển đổi số, tuyển dụng nhân sự, quy trình quản trị nhằm nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng. Chúng tôi cho rằng đây cũng có thể là dấu hiệu thay đổi trong việc quản trị của VNM để chuyển giao sang thế hệ nhân sự trẻ hơn, sáng tạo và nhiệt huyết hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng chiến lược mới sẽ giúp công ty giành lại được thị phần và tạo đà tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới. Trong nửa cuối 2023, chúng tôi kỳ vọng VNM ghi nhận biên LN gộp tiếp tục cải thiện 2,5 điểm % svck lên 41,7% nhờ hưởng lợi từ chi phí bột sữa duy trì xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi dự phóng LN ròng VMN cải thiện 8,4%/8,8% svck trong 2023-24.

Chúng tôi tăng dự phóng sản lượng bán nội địa lên 2%/1% trong 2023-24 do chúng tôi kỳ vọng thị phần của VNM sẽ tăng trở lại nhờ chiến dịch tái định vị thương hiệu và tăng hoạt động quảng cáo. Do đó, doanh thu nội địa dự phóng tăng 2%/3% sv dự phóng trước đó. Chúng tôi cũng nâng tỷ lệ CPBH/doanh thu lên 0,3%/0,3% do chúng tôi cho rằng công ty sẽ tăng cường hoạt động quảng cáo và khuyến mại trong 2023-24. Do vậy LN ròng dự phóng tăng 1,7%/2,4% sv dự phóng trước đó.

Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa phương pháp định giá DCF với EPS 2023-24 tăng 1,7%/2,4% và P/E mục tiêu 19,6 lần. Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) nhu cầu tiêu thụ nội địa cao hơn dự kiến và 2) nhu cầu cao hơn dự kiến ở các nước khu vực Trung Đông. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá bột sữa cao hơn dự kiến và 2) nhu cầu nội địa yếu hơn so với kỳ vọng.

VCS (Khuyến nghị Mua): Đón đầu xu hướng hồi phục

Chứng khoán Yuanta : Chúng tôi công bố báo cáo nhận định cho CTCP VICOSTONE (HNX: VCS) với khuyến nghị MUA với tỷ suất sinh lời kỳ vọng +21.3%, chúng tôi cho rằng đây cũng là vùng giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét với mục tiêu dài hạn, dựa trên một số luận điểm sau:

Cập nhật KQKD Q1/2023 suy giảm mạnh do các yếu tố vĩ mô bất lợi và suy giảm doanh thu từ thị trường Mỹ.

Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ 2023: Kế hoạch kinh doanh 2023, hủy phương án mua cổ phiếu quỹ, mua lại nhà máy nhựa Polyester, hoạt động duy trì ở 50% công suất, Rủi ro về cạnh tranh và tiềm tàng thuế chống lẩn tránh của Mỹ đối với các thị trường.

Triển vọng hồi phục tích cực: Tín hiệu tích cực VCS từ thị trường nhà đất Mỹ, Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm trong suốt 2022-2023 để đón sóng hồi phục, giảm rủi ro về chi phí sản xuất, cơ cấu tài chính lành mạnh, tỷ suất cổ tức hợp lý.

Dự phóng KQKD và Định giá: Kết hợp 3 phương pháp định giá so sánh P/E, P/B và chiết khấu cổ tức, mức dự phóng cho VCS là 77,032 VNĐ/CP, tương ứng tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng +20.6% so với giá đóng cửa ngày 21/07/2023.

PNJ (Khuyến nghị Khả quan): Doanh số bán lẻ quý 2/2023 yếu nhưng lợi nhuận vượt mức kỳ vọng

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi đã tham dự cuộc họp gặp gỡ NĐT của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào ngày 21/07, trong đó ban lãnh đạo công bố KQKD quý 2/2023 và kỳ vọng của công ty trong thời gian còn lại của năm. Sau đây là những điểm đáng chú ý:

KQKD sơ bộ nửa đầu năm 2023: Doanh thu thuần đạt 16,5 nghìn tỷ đồng (-9,6% YoY) và LNST đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-0,5% YoY), lần lượt hoàn thành 52% và 61% dự báo cả năm của chúng tôi. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng LNST lại cao hơn kỳ vọng do tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu trong quý 2/2023 thấp hơn dự kiến. Chúng tôi hiện nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết giá trị thị trường của trang sức Việt Nam giảm khoảng 40% trong nửa đầu năm 2023, điều này cho thấy PNJ đã giành được thị phần trong 2 quý vừa qua.

KQKD sơ bộ quý 2/2023: Doanh thu thuần giảm 17,4% YoY và LNST giảm 8,8% YoY. Doanh số bán lẻ (58% tổng doanh số trong quý 2/2023) giảm 21,3% YoY. Theo ban lãnh đạo, doanh số bán lẻ giảm đều ở các phân khúc (từ bình dân đến cao cấp); tuy nhiên, ban lãnh đạo đã nhận thấy sự cải thiện nhẹ ở phân khúc trung cao cấp trong thời gian gần đây. Ngoài ra, doanh số bán sỉ (9% tổng doanh số trong quý 2/2023) giảm 41,5% YoY.

Trong tháng 6/2023, doanh thu thuần của PNJ đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (-17,1% YoY) và LNST đạt 113 tỷ đồng (-9,3% YoY) — đi ngang và cao hơn 2% so với mức tương ứng trong tháng 5/2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PNJ đã mở 21 cứa hàng nhưng đã đóng cửa 4 cửa hàng. Số lượng cửa hàng đã tăng 17 so với cuối năm 2022, đạt mức 381 cửa hàng vào cuối tháng 6/2023, vượt dự báo của chúng tôi là 15 cửa hàng mới vào năm 2023.

Trong viễn cảnh tốt nhất, ban lãnh đạo kỳ vọng mức chi tiêu của người tiêu dùng sẽ phục hồi trong quý 4/2023. Quan điểm này được duy trì kể từ ĐHCĐ của PNJ vào ngày 27/04.