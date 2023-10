Chứng khoán ngày 25/10: PPC, NLG và BMP có gì đặc biệt?

PPC: Thu nhập cổ tức hỗ trợ LNST sau lợi ích CĐTS quý 3 dù lỗ từ hoạt động kinh doanh

Chứng khoán Vietcap: CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 3/2023 với doanh thu đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+14% YoY; -4% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 84 tỷ đồng (-45% YoY; -48% QoQ).

LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh chủ yếu do (1) chênh lệch giá (bình quân giá bán trừ bình quân chi phí nguyên liệu) giảm 33% YoY do giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) giảm trong quý 3/2023 và (2) chi phí bảo dưỡng và các chi phí khác cao hơn 59% YoY. Những yếu tố này lấn áp mức tăng 30% YoY của sản lượng điện thương phẩm, cũng như giá than thấp hơn và thu nhập cổ tức cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023), doanh thu đạt 4 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 285 tỷ đồng (-3% YoY), hoàn thành lần lượt 70% và 79% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, con số LNST sau lợi ích CĐTS này chủ yếu được hỗ trợ bởi thu nhập cổ tức cao hơn 313 tỷ đồng (+30% YoY), trong khi lợi nhuận gộp đạt 35 tỷ đồng (-74% YoY), chỉ hoàn thành 21% dự báo cả năm của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo LNST từ mảng phát điện của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Ngược lại, trong báo cáo tài chính bán niên năm 2023, PPC và EVN xác định doanh thu thoái hoàn 185 tỷ đồng từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. PPC và EVN đã điều chỉnh khoản mục này trong lợi nhuận giữ lại của năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023 sẽ giảm 162 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng tăng đối với dự báo LNST báo cáo năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

HND (công ty liên kết 27% cổ phần của PPC) đã mang lại lợi nhuận vững chắc trong 9T 2023, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. HND công bố doanh thu quý 3/2023 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (- 6% YoY; -14% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 192 tỷ đồng (+372% YoY; -42% QoQ). LNST sau lợi ích CĐTS tăng YoY được thúc đẩy bởi giá vốn hàng bán giảm 11% YoY do (1) giá than thấp hơn và (2) không phát sinh chi phí bảo trì so với 174 tỷ đồng trong quý 3/2022. LNST-MI giảm QoQ chủ yếu do doanh thu giảm, bị ảnh hưởng bởi (1) sản lượng giảm vào mùa mưa và (2) giá bán bình quân giảm theo xu hướng giảm của giá than. Trong 9T 2023, doanh thu của HND đạt 8,8 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 533 tỷ đồng (-8% YoY), lần lượt hoàn thành 80% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi.

NLG (Khuyến nghị Nắm giữ): KQKD Q3/2023 vẫn ảm đạm nhưng đã có những tia sáng

Chứng khoán Yuanta: Đây là quý thứ ba liên tiếp có kết quả kinh doanh yếu kém. NLG ghi nhận doanh thu Q3/2023 là 357 tỷ đồng (-60% YoY) và LNST của CĐCT mẹ (PATMI) là 66 tỷ đồng (+735% YoY). Lợi nhuận tăng nhờ (1) doanh thu từ việc bàn giao các sản phẩm tại dự án Southgate, (2) lợi nhuận từ bàn giao các sản phẩm tại liên doanh Mizuki, và (3) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Tăng trưởng PATMI chủ yếu do hiệu ứng mức nền thấp cùng kỳ năm 2022, do đó sự tăng trưởng này này không phản ánh xu hướng tích cực. Doanh thu 9T2023 đạt 1.545 tỷ đồng giảm -43% YoY, do đó NLG chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu cả năm (tức 4,8 nghìn tỷ đồng). Tương tự, mặc dù PATMI trong 9T2023 đạt 194 tỷ đồng, tăng +63% YoY, nhưng cũng chỉ hoàn thành 33% kế hoạch PATMI năm 2023 của công ty (tức 586 tỷ đồng).

Chi phí cao trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Ban lãnh đạo cho rằng chi phí BH&QLDN (SG&A) cao so với các công ty cùng ngành, chủ yếu do sự khác biệt trong cách hạch toán kế toán (ví dụ: NLG hạch toán chi phí khuyến mãi trong chi phí BH&QLDN). Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, khi nhìn vào tỷ lệ chi phí BH&QLDN/ doanh thu cao, vẫn cho thấy công ty đang có một bảng lương + chi phí cồng kềnh. Tỷ lệ chi phí BH&QLDN/ Doanh thu trong 9 tháng đầu năm là 41%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm của NLG là 19%.

Một sự thay đổi tích cực: Tái cơ cấu hoạt động bán hàng. NLG đã ký hợp đồng hợp tác với 20 công ty môi giới bất động sản, mở rộng kênh bán hàng từ việc chỉ dựa vào đội ngũ môi giới nội bộ trước đây, điều này có thể dẫn đến những yếu tố tiêu cực như chi phí cố định cao, khả năng tiếp cận thị trường bị hạn chế, quy trình bán hàng chậm và tiềm ẩn xung đột lợi ích. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nhận thấy sự phản hồi tích cực từ nhiều môi giới về những thay đổi trong quy trình bán hàng của NLG, bao gồm cả việc thanh toán hoa hồng nhanh chóng.

Doanh số bán trước vẫn ảm đạm, nhưng có một số dấu hiệu cải thiện. Giá trị hợp đồng bán trước là 900 tỷ đồng vào Q3/2023, giảm -40% YoY nhưng tăng +43% QoQ, điều này cho thấy sự hồi phục tích cực. Tuy nhiên, NLG chỉ hoàn thành 19% kế hoạch cả năm (tức 9.430 tỷ đồng) và 24% dự báo của chúng tôi (tức 7.455 tỷ đồng) trong 9T2023.

Sự không chắc chắn về thời gian hoàn thành việc thoái vốn cổ phần tại Paragon. BLĐ cho biết công ty vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để cập nhật tên chủ sở hữu nước ngoài trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục cuối cùng này là cần thiết để chính thức công nhận việc bán 25% cổ phần của dự án Paragon cho bên mua là Công ty Nishi Nippon Railroad. Điều này có thể là rui ro tiềm ẩn đối với những nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khoản lợi nhuận sẽ được ghi nhận trong năm 2023.

Chúng tôi cho rằng triển vọng kinh doanh trong thời gian tới của NLG là khá ổn định dựa trên (1) bảng cân đối kế toán lành mạnh; (2) NLG đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến phí sử dụng đất (LUR) cho tất cả các dự án của mình, giảm rủi ro liên quan đến khả năng sửa đổi những quy định; (3) chiến lược của công ty tập trung vào phân khúc nhà ở phổ thông – phân khúc có khả năng hồi phục mạnh. Những cải thiện tích cực về các yếu tố cơ bản bao gồm (1) dấu hiệu phục hồi nhu cầu và (2) tiềm năng bán các tài sản bất động sản thương mại cho các nhà bán lẻ.

Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với NLG lên Nắm giữ-Khả quan với giá mục tiêu không đổi ở mức 37.800 đồng/cổ phiếu. Việc hạ khuyến nghị của chúng tôi vào tháng 07 chủ yếu do định giá. Sau sự sụt giảm của giá cổ phiếu gần đây, định giá của chúng tôi cho thấy mức sinh lời trong12 tháng là 13,2% và chúng tôi nâng khuyến nghị lên NẮM GIỮ-Khả quan.

BMP: Lợi nhuận quý 3/2023 có xu hướng giảm mặc dù biên lợi nhuận cao kỷ lục

Chứng khoán Vietcap: CTCP nhựa Bình Minh (BMP) thông báo KQKD quý 3/2023 có xu hướng giảm QoQ với doanh thu đạt 936 tỷ đồng (31% QoQ & -38% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 209 tỷ đồng (-29% QoQ & +19% YoY), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Biên lợi nhuận gộp quý 3/2023 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi và tiếp tục tăng QoQ từ mức 42,8% trong quý 2/2023 lên mức cao kỷ lục là 43,0%. Chúng tôi chủ yếu cho rằng biên lợi nhuận gộp tăng mạnh là do giá nhựa đầu vào thấp và do BMP đã nỗ lực không ngừng trong việc tối ưu hóa sản xuất.

Tuy nhiên, mức giảm đáng kể trong doanh thu quý 3/2023 lớn hơn dự báo của chúng tôi, chủ yếu do nhu cầu VLXD trong nước thấp trong quý 3/2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của BMP đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (-16% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS của BMP đạt 784 tỷ đồng (+75% YoY), lần lượt hoàn thành 66% và 81% dự phóng năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi dự báo lợi nhuận quý 4/2023 sẽ tiếp tục giảm QoQ, chủ yếu do nhu cầu thị trường duy trì ở mức thấp.