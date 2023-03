Chứng khoán ngày 23/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua FPT với giá 109.600 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Kế hoạch kinh doanh năm 2023: FPT đặt mục tiêu tăng trưởng LNTT năm 2023 đạt 19% YoY so với dự báo là 18% YoY. VCSC lưu ý rằng FPT thường hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra. Năm 2022, LNTT của FPT hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Cổ tức tiền mặt năm 2022: Khoản cổ tức tiền mặt thứ hai trị giá 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,3%) cho năm 2022 dự kiến sẽ được trả vào quý 2/2023. Nếu bao gồm khoản thanh toán này, tổng cổ tức tiền mặt năm 2022 sẽ đạt 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,6%).

Cổ tức cổ phiếu: FPT dự kiến chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20:3 (20 cổ phiếu hiện hữu nhận 3 cổ phiếu phát hành thêm), dự kiến thực hiện trong quý 2/2023.

Cổ tức tiền mặt năm 2023: 2.000 VND/cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu mới sau đợt phát hành cổ tức cổ phiếu nêu trên (hoặc 2.300 VND/cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu hiện tại), tương ứng với lợi suất cổ tức 3,0% dựa trên giá đóng cửa hôm nay.

Chương trình ESOP giai đoạn 2023-2025: FPT sẽ phát hành không quá 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2024-2026. Thời gian hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên của FPT là 3 năm. Lịch trình thực hiện chi tiết chưa được công bố.

Kế hoạch đầu tư năm 2023: FPT tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng tại các mảng kinh doanh chính và có kế hoạch mở mới 7 trường K-12 tại các tỉnh/thành phố.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với FPT với giá mục tiêu là 109.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 44,2%, bao gồm lợi suất cổ tức là 3,0%.

Khuyến nghị mua VEA với giá mục tiêu 43.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, VCSC ước tính rằng doanh số bán lẻ ôtô du lịch (PC) của Việt Nam trong tháng 2/2023 tăng 3% YoY và 26% so với tháng trước (MoM).

Theo quan điểm của VCSC, mức tăng trưởng 1 chữ số YoY trong doanh số PC tháng 2/2023 vẫn tiếp tục cho thấy nhu cầu ôtô tại Việt Nam thấp hơn so với tháng 2/2022 do ảnh hưởng bởi Tết Nguyên đán năm 2022. Trong 2 tháng đầu năm 2023 (2T 2023), doanh số PC của Việt Nam giảm 27% YoY.

Trong số các nhà sản xuất ôtô lớn, Ford có kết quả hoạt động tốt nhất trong 2T 2023, mà chúng tôi cho rằng một phần nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ mẫu xe flagship Ford Ranger (xe bán tải). Trong khi đó, các nhà sản xuất ôtô ghi nhận tăng trưởng doanh số giảm YoY.

Doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam giảm 4% YoY và giảm 37% so với tháng trước (MoM) trong tháng 2/2023. Trong 2T 2023, doanh số bán xe máy của Honda giảm 12% YoY.

Nhìn chung, những kết quả bán hàng này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng về doanh số bán xe thấp trong năm 2023. Do đó, VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể đối với dự báo hiện tại.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với VEA với giá mục tiêu là 43.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời là +25,0%, bao gồm lợi suất cổ tức là 11,0%.

Khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 33.400 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 1,2% lên 33.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do kết quả định giá cao hơn theo phương pháp thu nhập thặng dư, cụ thể đến từ (1) mức tăng tổng cộng 4,5% trong dự báo LNST giai đoạn 2023-2027, có ảnh hưởng lớn hơn so với (2) mức tăng 10 điểm cơ bản trong dự báo về chi phí vốn chủ sở hữu do cập nhật beta.

VCSC nâng dự phóng LNST năm 2023 thêm5,4% lên 15 nghìn tỷ đồng (+9,6% YoY) do (1) dự báo thu nhập từ lãi (NII) tăng 4,5%, (2) dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 40,8% trong năm 2023 do hoạt động tích cực của mảng bancassurance và dịch vụ thẻ và (3) chi phí dự phòng giảm 3,6%, các điều chỉnh trên có ảnh hưởng lớn hơn so với mức tăng 23,8% dự báo chi phí HĐKD (OPEX) 2023.

VCSC giảm dự báo tỷ lệ nợ xấu năm 2023 từ 1,30% xuống còn 1,05%. VCSC cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì chính sách thận trọng trong hoạt động cho vay. Ngoài ra, lãi suất cho vay của ACB thấp hơn so với các ngân hàng khác cũng sẽ bớt gây áp lực lên việc trả lãi của khách hàng

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: (1) Không duy trì được tỷ lệ CASA từ khách hàng cá nhân như kỳ vọng; (2) hoạt động bancassurance thấp; và (3) nợ xấu cao hơn dự kiến.