Chứng khoán ngày 22/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

CTCK Bản Việt (VCSC) : Các cổ đông của CTCP Phú Tài (PTB) đã thông qua việc mua lại tối đa 6,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, sẽ được thực hiện trong nửa đầu năm 2023, để hỗ trợ giá cổ phiếu và thanh khoản. Dù chưa có quyết định chính thức về giá mua nhưng ban lãnh đạo cho biết sẽ không vượt quá 65.000 đồng/cổ phiếu.

Do đó, giá trị tối đa của khoản mua lại có thể đạt 18 triệu USD — gấp 1,4 lần dự phóng dòng tiền tự do năm 2022 và 2,2 lần số dư tiền mặt của PTB tính đến cuối quý 3/2022. VCSC kỳ vọng chi phí thực tế sẽ thấp hơn đáng kể so với con số này.

Giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu PTB là 46.350 đồng/cổ phiếu, giảm 33% so với đầu năm và thấp hơn so với VN-Index do các đơn đặt hàng xuất khẩu của công ty giảm.

Theo ban lãnh đạo, việc mua lại cổ phần sẽ không gây rủi ro thanh khoản cho công ty mặc dù triển vọng kinh doanh khó khăn và tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 0,6 lần vào cuối quý 3/2022. Công ty không gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng và có kế hoạch giảm 60%-70% vốn đầu tư vào năm 2023 so với những năm gần đây.

VCSC tin rằng quyết định này sẽ có hiệu quả trong việc duy trì tình hình tài chính của công ty vì vốn đầu tư cho giai đoạn 2017-2021 là 150% của CFO và do công ty có công suất nhàn rỗi lớn cũng như nguồn cung đá tự nhiên. PTB thường đầu tư lớn vào các mỏ đá. VCSC dự báo tỷ lệ nợ vay/EBIDTA đạt khoảng 1,5 lần trong giai đoạn 2022-2023.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PTB với giá mục tiêu là 45.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là -0,3%, bao gồm lợi suất cổ tức là 1,5%.

CTCK Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị MUA cho Tập đoàn Vingroup (VIC) nhưng điều chỉnh giảm 20% giá mục tiêu xuống 89.400 đồng/CP, chủ yếu do hạ định giá đối với mảng BĐS và cho thuê bán lẻ khi VCSC áp dụng chiết khấu 15% vào phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV) đối với VHM và dự phóng thận trọng hơn đối với việc khai trương các TTTM mới của VRE trong giai đoạn 2024-2027.

VCSC duy trì quan điểm tích cực về việc Vingroup sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ tầng lớp thu nhập trung bình cao vốn đang gia tăng tại Việt Nam thông qua các công ty BĐS như Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) và Vinpearl.

Dự phóng tổng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) và thu nhập tài chính trong năm 2022 đạt 30 nghìn tỷ đồng do khoản lỗ từ mảng công nghiệp cao hơn dự kiến được bù đắp nhờ thu nhập tài chính cao hơn từ các giao dịch bán buôn của VHM và lãi thoái vốn của VIC trong 9T 2022. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 10,9 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2023, VCSC kỳ vọng lợi nhuận cao từ mảng bán BĐS và lợi nhuận phục hồi của mảng cho thuê bán lẻ, bù đắp cho các khoản lỗ EBIT từ mảng công nghiệp và khách sạn - nghỉ dưỡng. Dự báo EBIT năm 2023 đạt 12,06 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ EBIT 7,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Giá trị định giá tổng của từng phần sử dụng thị giá hiện tại của VIC, VHM và VRE cho thấy các tài sản còn lại của VIC là VinFast, Vinpearl, Vinmec và VinSchool có trị giá khoảng 1,1 tỷ USD so với định giá đối với các tài sản này là 1,4 tỷ USD.

Yếu tố hỗ trợ: Biên lợi nhuận từ HĐKD mảng công nghiệp tốt hơn dự kiến nhờ sản lượng xuất khẩu xe hơi cao hơn dự kiến Rủi ro cho quan điểm tích cực: Các đại dự án BĐS mới mở bán chậm hơn dự kiến; bàn giao xe chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị phù hợp DIG với giá mục tiêu 17.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Giảm 47,5% giá mục tiêu xuống 17.600 đồng/CP cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) nhưng nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu DIG đã giảm 49% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) định giá thấp hơn đối với các dự án trong kế hoạch phát triển, đặc biệt là dự án Long Tân khi kéo dài thời gian phát triển dự án này, (2) nâng giả định WACC thêm 0,9 điểm % và (3) áp dụng mức chiết khấu 30% vào phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV).

VCSC điều chỉnh giảm 62% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 382 tỷ đồng (-61% YoY) chủ yếu do điều chỉnh giảm dự phóng ghi nhận doanh thu tại dự án Vị Thanh. VCSC duy trì kỳ vọng việc bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh sẽ là nhân tố chính đóng góp vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 khi dự báo DIG sẽ không ghi nhận lãi thoái vốn trong năm 2022 so với 862 tỷ đồng trong năm 2021.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 478 tỷ đồng (+25% so với dự báo năm 2022) chủ yếu nhờ DIG tiếp tục bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh. VCSC dự phóng chi phí tài chính giảm YoY nhờ số dư nợ vay dự kiến thấp hơn do DIG đã hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn trị giá 1,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 11/2022.

Yếu tố hỗ trợ: Tiến độ phát triển nhanh hơn dự kiến của các dự án trọng điểm, bao gồm Long Tân và Nam Vĩnh Yên; chi tiết phát triển của các dự án mới thâu tóm hỗ trợ định giá cao hơn.