Chứng khoán ngày 21/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua MWG với giá 80.300 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : MWG đã công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 135 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+2% YoY), lần lượt tương ứng 96% và 85% dự báo cả năm.

Kế hoạch này dựa trên giả định của ban lãnh đạo rằng sức mua sẽ bắt đầu phục hồi vào quý 3/2023. Trước năm 2022, MWG đã vượt kế hoạch về lợi nhuận trong 5 năm liên tiếp.

Theo kế hoạch, ban lãnh đạo dự kiến tăng SSSG cho TGDĐ và ĐMX trong khi biên lợi nhuận gộp của TGDĐ và ĐMX sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2021-2022.

Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng BHX sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 2 chữ số vào năm 2023 và lợi nhuận cấp công ty tiến gần đến điểm hòa vốn vào cuối năm 2023. Kế hoạch tương ứng biên lợi nhuận ròng của MWG dự kiến đạt 3,1% vào năm 2023 (đi ngang YoY).

Ngoài ra, công ty sẽ không phát hành ESOP dựa trên KQKD năm 2022 do LNST năm 2022 tăng trưởng dưới 10% YoY.



CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 21/3?

Công ty không có kế hoạch về cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu cho năm 2022. Ban lãnh đạo dự kiến mua lại cổ phiếu để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành với điều kiện dòng tiền cho phép và giá cổ phiếu hấp dẫn. Nếu không, ban lãnh đạo sẽ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với MWG với giá mục tiêu là 80.300 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua FPT với giá mục tiêu 109.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA dành cho FPT khi lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

VCSC tăng giá mục tiêu thêm 4% một phần do tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 1%, chủ yếu đến từ dự báo cao hơn 10% về lợi nhuận ròng của mảng Xuất khẩu phần mềm (XKPM) vào năm 2023 khi VCSC tin rằng chi tiêu CNTT toàn cầu cho dịch vụ số hóa sẽ đạt mức tăng trưởng 2 chữ số trên các thị trường trọng điểm.

Giá mục tiêu tương ứng P/E năm 2023 của FPT đạt 21 lần, VCSC cho rằng mức P/E này là hợp lý với triển vọng lợi nhuận khả quan của công ty. VCSC dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 20%.

Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng thông rộng cố định và di động; chi tiêu CNTT toàn cầu giảm mạnh hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua HDB với giá mục tiêu 24.500 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : VCSC nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) thêm 6,5% lên 24.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do (1) tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS 2023-2027 thêm 6,0% và (2) chi phí vốn chủ sở hữu dự phóng giảm từ 14,6% xuống 13,8%.

VCSC điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 46,1%, lên 12,5 nghìn tỷ đồng (+46,1% YoY) so với dự báo trước đó, do (1) giả định thu nhập từ lãi (NII) tăng 3,1% và (2) thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 99,1% chủ yếu đến từ giả định về thu nhập bất thường từ việc ký hợp đồng hợp tác bancassurance độc quyền, các tác động này lớn hơn tác động do (2) mức tăng 10,1% cho giả định chi phí HĐKD (OPEX)i.

Sau TCB và VPB, HDB có tỷ lệ CAR cao thứ ba trong danh mục theo dõi của VCSC (13,4%) tính đến năm 2022. HDB dự báo LNTT tăng 28% YoY trong năm 2023 (không bao gồm thu nhập bất thường) trong khi dự báo chỉ là 12%.

HDB hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 3% so với P/B trung vị năm 2023 của các ngân hàng khác hiện đang là 1,02 lần, với ROE 2023 đạt 22,0% trong khi mức trung bình của các ngân hàng khác là 19,8%. Giá mục tiêu tương ứng P/B 2023 ở mức 1,28 lần.

Rủi ro: Thu nhập phí ròng (NFI) thấp hơn dự kiến; việc hỗ trợ một tổ chức tín dụng yếu kém (DCI) có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngân hàng.