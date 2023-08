Chứng khoán ngày 1/8: HCM và VCI nên mua, DRC trung lập?

VCI (Khuyến nghị Mua): Giá trị tài sản AFS tăng vọt trong quý 2/2023

Chứng khoán Yuanta : LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q2/2023 đạt 117 tỷ đồng (+60% QoQ / -61% YoY). Lợi nhuận tăng so với quý trước chủ yếu do doanh thu từ đầu tư và cho vay ký quỹ tăng. Trong 1H23, VCI chỉ mới hoàn thành 21% kế hoạch LNTT cho cả năm 2023, nhưng lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) chưa thực hiện sẽ bù đắp cho những lo ngại về hiệu quả kinh doanh.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới trong Q2/2023 đạt 140 tỷ đồng (+57% QoQ / -55% YoY) và sau khi trừ đi chi phí thì thu nhập từ nghiệp vụ môi giới là 50 tỷ đồng (+647% QoQ / -61% YoY). Phí môi giới ròng của VCI rất khó phân tích; chúng tôi ước tính phí môi giới gộp của VCI đạt 17 điểm cơ bản trong Q2/2023 và phí môi giới ròng là 6 điểm cơ bản dựa trên số liệu thị phần của VCI trên HSX là 4,6% và trên UPCom là 4,2% (VCI không nằm trong top 10 thị phần môi giới trên sàn HNX kể từ Q4/2020).

Các khoản đầu tư không phải lúc nào cũng được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi ròng từ giao dịch tự doanh là 47 tỷ đồng (+11% QoQ/-40% YoY), một kết quả không mấy khả quan với 97% đến từ hoạt động thoái vốn. Nhưng giá trị tài sản tự doanh của VCI chiếm tỷ trọng thấp nhất trong số 4 CTCK trong danh mục khuyến nghị của chúng tôi: các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVPL) của VCI chỉ chiếm 3,8% tổng tài sản trên bản cân đối kế toán Q2/2023.

Hầu hết các khoản đầu tư của VCI là tài sản AFS, bao gồm cả lượng cổ phần của IDP được niêm yết trên UPCom (Không đánh giá). Tài sản AFS là 5,9 nghìn tỷ đồng (+18% QoQ / +30% YoY), chiếm 41% tổng tài sản trong Q2/2023. Lãi từ tài sản AFS trên bảng Báo cáo thu nhập (theo định nghĩa là lợi nhuận đã được thực hiện) đạt 60 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với tổng lãi thu được từ hoạt động tự doanh của công ty trong Q2/2023. Đáng chú ý, lợi nhuận chưa thực hiện từ các tài sản AFS (chỉ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán) đã tăng lên +85% YoY và đạt 2,4 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ đạt 169 tỷ đồng (+9% QoQ / -6% YoY. Tình hình cho vay ký quỹ vẫn tương đối ảm đạm, với dư nợ cho vay trong Q2/2023 đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (chỉ tăng +6% QoQ / giảm -16% YoY). Chúng tôi ước tính lãi suất cho vay là 12,9% trong Q2/2023 (+93 điểm cơ bản QoQ / +295 điểm cơ bản YoY) do ban lãnh đạo tập trung vào lợi nhuận hơn là thị phần.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với VCI. VCI chỉ hoàn thành 21% kế hoạch LNTT và 18% dự báo PATMI của chúng tôi, tuy nhiên, NĐT không nên tập trung quá mức vào báo cáo kết quả kinh doanh hằng quý do VCI có khoản lãi từ tài sản AFS chưa thực hiện là 2,4 nghìn tỷ đồng. Với vai trò là CTCK dẫn đầu trong mảng IB và môi giới khách hàng tổ chức sẽ giúp củng cố vị thế của VCI trong một thị trường tăng trưởng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

DRC (Khuyến nghị Trung lập): Sản lượng lốp radial tăng trưởng chậm lại do Brazil tăng thuế nhập khẩu

Chứng khoán SSI : Chúng tôi có khuyến nghị Trung lập đối với DRC trong báo cáo gần đây nhất, vì chúng tôi cho rằng lợi nhuận năm 2023 có thể sẽ giảm do nhu cầu yếu và buộc DRC phải giảm giá bán cho khách hàng để duy trì sản lượng tiêu thụ, do đó làm giảm biên lợi nhuận. KQKD Q2 (-39% svck) kém khả quan hơn so với kế hoạch của công ty (LNTT đạt 63 tỷ đồng so với kế hoạch của công ty là 80 tỷ đồng). Lợi nhuận có thể bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm 2023 (+57% so với nửa đầu năm 2023, -28% so với nửa cuối năm 2022) nhờ (i) nửa cuối năm thường là mùa cao điểm và (ii) nhu cầu phục hồi dần ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sự phục hồi lợi nhuận sẽ rõ ràng hơn vào năm 2024, nhờ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ lốp radial và tỷ suất lợi nhuận cao hơn, mặc dù khó có thể quay trở lại mức năm 2022 do công ty vẫn có thể bị ảnh hưởng bất lợi từ việc sản lượng tiêu thụ lốp xe bias giảm trên thị trường nội địa , chi phí khấu hao cao hơn từ dây chuyền sản xuất lốp radial mới (bắt đầu vào Q2/2024) và xuất khẩu sang Brazil giảm sau khi quốc gia này tăng thuế nhập khẩu đối với lốp xe. Chúng tôi ước tính LNST năm 2023-2024 lần lượt đạt 189 tỷ đồng (-39% svck) và 250 tỷ đồng (+32% svck). Vì chúng tôi cho rằng lợi nhuận đã vượt qua mức đáy trong Q2/2023, chúng tôi nâng P/E mục tiêu lên 12x (từ 11x, gần với P/E trung bình 3 năm của DRC là 11,8x) và đưa ra giá mục tiêu mới là 25.300 đồng/cp (từ 23.300 đồng/cp) dựa trên ước tính năm 2024 (từ 2023F). Với tiềm năng tăng giá là 8% so với giá hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP.

Quan điểm ngắn hạn: Mặc dù lợi nhuận nửa cuối năm 2023 sẽ có thể cao hơn nửa đầu năm 2023 nhưng vẫn có thể giảm so với nửa cuối năm 2022 do sản lượng tiêu thụ tăng trưởng chậm lại vì công suất hạn chế, trong khi biên lợi nhuận khó duy trì mức tương đương nửa cuối năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu yếu.

HCM (Khuyến nghị Mua): Khả năng sinh lời sẽ cải thiện trong 2 quý cuối 2023

Chứng khoán Yuanta : Thu nhập ròng từ nghiệp vụ môi giới đạt 36 tỷ đồng (+6% QoQ / -41% YoY). Chúng tôi ước tính phí môi giới gộp trong Q2/2023 là 17 điểm cơ bản (-1 điểm cơ bản QoQ & YoY) và phí môi giới ròng là 4 điểm cơ bản (-1 điểm cơ bản QoQ / -3 điểm cơ bản YoY). Những con số này được ước tính dựa trên dữ liệu thị phần của HCM trên HOSE trong Q2/2023 là 5,0% (giảm -134 điểm cơ bản QoQ / -60 điểm cơ bản YoY).

HCM đã không nằm trong top 10 CTCK có thị phần môi giới cao nhất trên HNX hoặc UPCom trong 4 quý vừa qua. Chúng tôi cũng lưu ý rằng HSC chiếm 11% thị phần môi giới phái sinh, nghĩa là ước tính phí môi giới gộp có thể nhỉnh hơn trong thực tế.

Doanh thu từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ trong Q2/2023 đạt 231 tỷ đồng (+4% QoQ/-29% YoY). Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ cải thiện trong Q3/2023 do dư nợ cho vay cuối tháng 6 là 8,9 nghìn tỷ đồng (+28% QoQ và chiếm 62% tổng tài sản). Chúng tôi ước tính lãi suất cho vay trong Q2/2023 là 11,7%.

Lợi nhuận từ giao dịch tự doanh đạt 53 tỷ đồng (+107% QoQ / -30% YoY). Lợi nhuận tăng mạnh so với quý trước chủ yếu là do công ty ghi nhận lãi tự doanh 27 tỷ đồng trong Q2/2023 (so với Q1/2023 ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng). Phí thu từ cung cấp dịch vụ tư vấn / ngân hàng đầu tư của HCM vẫn thấp, nhưng với vai trò là đơn vị tư vấn cho câu chuyện phát hành của Thaco cho thấy số liệu có tiềm năng cải thiện trong tương lai.

Liệu HCM có hoàn thành dự báo cho năm 2023 của chúng tôi? Trong 1H23, HCM chỉ mới đạt 32% dự báo PATMI cả năm của chúng tôi, làm nảy lên sự nghi ngờ về khả năng hoàn thành so với dự báp của “các bên” (tuy nhiên, xin lưu ý rằng, hiện tại chúng tôi là bên duy nhất phát hành báo cáo khuyến nghị HCM, theo dữ liệu từ Bloomberg).

Chúng tôi cho rằng HCM sẽ có thể đạt được những dự báo của chúng tôi với kỳ vọng thị trường tăng trưởng sẽ tiếp tục trong 2H23. HCM có khả năng mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ trong khi phí từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư có thể sẽ tăng mạnh trong các quý tới.