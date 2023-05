Chứng khoán ngày 17/5: Nên làm gì với HPG, STK và KDH?

HPG (Kém khả quan): Nhu cầu phục hồi chậm hạn chế tăng trưởng lợi nhuận



Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG xuống KÉM KHẢ QUAN và giảm giá mục tiêu thêm 7% xuống 19.500 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu HPG đã tăng 9% trong 3 tháng qua và 13% so với đầu năm trong bối cảnh thị trường kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi so với cùng kỳ nhờ sản lượng bán và giá bán trung bình cao hơn.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 16% (giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023/24/25/26/27 thêm lần lượt 32%/24%/13%/11%/10%) do dự báo sản lượng bán và giá bán thấp hơn trên tất cả các danh mục sản phẩm. Điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2023 sang giữa năm 2024.

Mặc dù báo cáo lợi nhuận ròng khiêm tốn đạt 397 tỷ đồng trong quý 1/2023 nhờ hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho (947 tỷ đồng), sản lượng bán vật liệu xây dựng của HPG yếu hơn kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, triển vọng nhu cầu chậm lại và giá bán thép trong nước giảm khiến chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 32% xuống 9,1 nghìn tỷ đồng (+8% YoY).

Giá cổ phiếu HPG đã ổn định từ đầu năm đến nay do thị trường phản ứng tích cực với việc công ty có lợi nhuận trong quý 1/2023 và kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2023. Do đó, mức định giá hiện tại của HPG có vẻ phù hợp đối với quan điểm chúng tôi với P/E năm 2023/24 đạt 14,7/9,4 lần và so với 1) P/E trung bình của HPG trong 1 chu kỳ lợi nhuận là 8,0x cũng như 2) P/E trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực là 12,3x.

Yếu tố hỗ trợ (Rủi ro) theo quan điểm của chúng tôi: 1) Biên lợi nhuận giảm nhẹ hơn (mạnh hơn) trong bối cảnh giá đầu vào tăng nhẹ hơn (mạnh hơn); 2) tăng trưởng sản lượng bán thép mạnh hơn (thấp hơn) mặc dù (do) thị trường bất động sản suy thoái kéo dài.

STK (Trung lập): Chờ đợi những tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn

Chứng khoán VNDirect (VND) : DT Q1/23 giảm 55,1% svck xuống 288 tỷ đồng do 1) STK tập trung giảm giá bán để giải phóng hàng tồn kho và 2) khách hàng trì hoãn đơn hàng do HTK cao. Trong đó, doanh số bán hàng và giá bán trung bình (ASP) của sợi nguyên sinh lần lượt giảm 59% svck và 5% svck trong Q1/23, trong khi doanh số bán ra từ sợi tái chế giảm 58,8% svck. Biên LN gộp giảm 11,2 điểm % svck xuống 6,3% chủ yếu do biên LN gộp mảng sợi tái chế (-9%). Theo đó, STK chỉ đạt 1,6 tỷ đồng LN ròng Q1/23 (-98% svck), mức thấp nhất kể từ 2016 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng nhu cầu đối với sản phẩm dệt may từ các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và EU vẫn yếu trong Q2/23 do 1) lạm phát cao và 2) hàng tồn kho cao từ các thương hiệu thời trang lớn. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng DT Q2/23 sẽ bớt ảm đạm hơn so với Q1/23 nhờ đơn hàng cải thiện. Theo ban lãnh đạo STK, sản lượng bán ra trong T4 và T5/23 đã tăng nhẹ so với T3/23 và STK đã nối lại hoạt động của nhà máy Củ Chi (chiếm 1/3 công suất sản xuất của STK) từ cuối Q1/23. Bên cạnh đó, STK đã nhập khẩu (POY) để sản xuất sợi nguyên sinh đặc biệt có giá trị cao nhằm cải thiện biên LN gộp trong Q2/23. Do đó, chúng tôi dự báo DT STK trong quý 2 năm 2023 sẽ tăng 15% so với quý trước.

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của STK tăng 63% svck trong nửa cuối 2023 nhờ 1) lạm phát tại các thị trường xuất khẩu chính hạ nhiệt và 2) khách hàng bổ sung hàng tồn kho để sản xuất cho Q1/24. Ban lãnh đạo STK kỳ vọng các đơn hàng vụ xuân và hè 2024 sẽ giúp LN ròng nửa cuối 2023 phục hồi so với 6T23 và vụ đông 2024 sẽ là động lực lớn hơn cho việc nối lại các đơn hàng. Nhìn chung, chúng tôi dự phóng DT 2023 sẽ giảm 19,2% svck, thấp hơn 29,1% so với dự phóng trước đó của chúng tôi sau KQKD Q1/23 kém hơn kỳ vọng. Chúng tôi kỳ vòng LN ròng của STK năm 2024 sẽ phục hồi mạnh nhờ 1) nhu cầu bị dồn nén trong năm 2023 và 2) đóng góp từ nhà máy Unitex (+60% công suất). Chúng tôi dự phóng LN ròng của STK sẽ tăng 66% svck vào năm 2024, đạt 323 tỷ đồng.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu 16,4% do hạ EPS 2023 xuống 28,1% so với dự phóng cũ. Định giá của chúng tôi dựa trên 1) P/E mục tiêu 10,0x – thấp hơn 5,7% so với dự phóng cũ và 2) trung bình EPS 2023-24 để phản ánh triển vọng phục hồi về LN ròng trong 2024. Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Trung lập do định giá đang chưa ở mức hấp dẫn. Tiềm năng tăng giá là doanh số bán sợi tái chế và sợi nguyên sinh cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) lạm phát cao hơn dự kiến tại thị trường xuất khẩu chính của STK và 2) thời gian xây dựng nhà máy Unitex kéo dài hơn dự kiến.

KDH (Khả quan): Triển vọng doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh nhờ các dự án mới ra mắt

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) từ MUA còn KHẢ QUAN và điều chỉnh giảm giá mục tiêu thêm 1,2% xuống 33.000 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) định giá thấp hơn của chúng tôi cho dự án Emeria (trước đây là Đoàn Nguyên) do số lượng căn hộ cao tầng thấp hơn dự kiến (~620 căn hộ cao tầng như đã nêu tại ĐHCĐ thường niên của KDH vào tháng 4/2023 so với ước tính trước đây của chúng tôi là ~2.000 căn hộ cao tầng) và (2) số dư nợ vay ròng cao hơn vào cuối quý 1/2023.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 854 tỷ đồng (-23% YoY) khi chúng tôi tiếp tục dự báo KDH sẽ bàn giao các căn hộ còn lại tại Classia (tổng cộng ~180 căn — ~85% số căn hộ được bán trước vào cuối quý 1/2023) và dự án Clarita dự kiến mở bán vào cuối năm 2023.

Chúng tôi giảm 9% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 và 2025, lần lượt còn 1,3 nghìn tỷ đồng (+48% YoY) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) do chúng tôi giả định doanh số bán hàng thấp hơn và bàn giao chậm hơn tại dự án Privia so với dự báo trước đây của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng của KDH sẽ tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 74%/24%/32% trong năm 2023/24/25, vì chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở từ các chủ đầu tư có kinh nghiệm và thương hiệu mạnh như KDH sẽ là một trong những phân khúc phục hồi đầu tiên.