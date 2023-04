Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 68.000 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) mua lại CTCP Phốt pho 6 với giá 27 triệu USD. VCSC ước tính mức định giá tối đa là 3x P/E, dựa trên thu nhập tiềm năng của DGC từ nhà máy mới này.

VCSC tin rằng thỏa thuận này thực hiện thành công vì giá phốt pho vàng (P4) sụt giảm, gây khó khăn về tài chính cho bên bán.

Công suất: 10.000 tấn P4 (1/6 vs DGC). Phốt pho 6 cũng có dự án mở rộng công suất lên 20.000 tấn P4 mỗi năm. Dự án này đã được chính quyền địa phương phê duyệt nhưng bị trì hoãn trong nhiều năm và hiện đã có thể tiếp tục do DGC có số dư tiền mặt dồi dào.

VCSC lưu ý rằng tỉnh Lào Cai - trung tâm P4 duy nhất của Việt Nam – đã không còn phê duyệt các dự án P4 mới.

Thương vụ này có thể giải quyết phần nào hạn chế về công suất mà DGC gặp phải trong giai đoạn 2024-2025. VCSC chưa đưa thương vụ này vào định giá của DGC.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA dành cho DGC với giá mục tiêu là 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 29,3%, bao gồm lợi suất cổ tức là 4,8%.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 17/4?

Khuyến nghị mua SCS với giá mục tiêu 85.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) dù đã giảm giá mục tiêu 8% do hoạt động thương mại quốc tế thấp hơn dự kiến.

Trong giai đoạn 2023-2025, VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 6% do giảm dự báo sản lượng hàng hóa thông quan 8%, phần nào được bù đắp bởi dự báo giá vốn hàng bán (COGS) thấp hơn.

Thông lượng hàng hóa quốc tế của SCS giảm 45% YoY trong quý 1/2023 do lượng đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam thấp cũng như do mức cơ sở cao của quý 1/2022.

Tuy nhiên, VCSC dự báo thông lượng quốc tế năm 2023 sẽ chỉ giảm 4% YoY nhờ sự phục hồi trong nửa cuối năm, được thúc đẩy bởi việc tái nhập kho hàng xuất khẩu và một khách hàng mới, sẽ đóng góp 14% vào sản lượng cả năm.

Định giá của SCS hấp dẫn với P/E dự phóng 2023/2024 là 11,5/8,3 lần so với P/E trượt trung bình 4 năm là 12,3 lần.

Các dự báo và định giá hiện tại giả định rằng SCS sẽ không tham gia vào Sân bay Quốc tế Long Thành (LTA), cho thấy giá cổ phiếu của SCS khá hấp dẫn mặc dù giả định chưa mở rộng tại sân bay mới này. Do đó, VCSC tin rằng việc tham gia hoạt động tại LTA thành công sẽ là một xúc tác tích cực cho SCS.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Hoạt động thương mại giảm; công suất hạn chế tại sân bay tại SGN.

Khuyến nghị khả quan VTP với giá mục tiêu 33.400 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm giá mục tiêu (TP) 1,5% xuống 33.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN khi kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử sẽ giúp mảng dịch vụ chuyển phát của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu 17% trong giai đoạn 2023-2025.

Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng chậm hơn với CAGR 14% do cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cùng giai đoạn.

TP dự phóng thấp hơn chủ yếu là do LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 giảm 7,7% do (1) giả định tổng doanh thu mảng bán hàng giai đoạn 2023-2025 thấp hơn 26% và (2) tổng chi phí quản lý giai đoạn 2023-2025 cao hơn 2,8% chủ yếu là do chi phí lao động cao hơn dự kiến, được bù đắp một phần nhờ tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá TP đến giữa năm 2024.

Trong năm 2023, VCSC dự phóng doanh thu bán hàng đạt 19 nghìn tỷ đồng (-14% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 365 tỷ đồng (+42% YoY). VCSC cho rằng doanh thu trong năm sẽ bị ảnh hưởng bởi doanh thu giao dịch giảm 37% YoY trong khi lợi nhuận phục hồi từ mức cơ sở thấp và được hỗ trợ bởi việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Rủi ro: Cuộc chiến giá cả trong mảng dịch vụ chuyển phát nhanh kéo dài; đầu tư không hiệu quả vào các doanh nghiệp mới; tác động tiêu cực đáng kể từ nền kinh tế gặp khó khăn ảnh hưởng đến tiêu dùng.