Chứng khoán ngày 16/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua HDB với giá mục tiêu 28.700 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) công bố nghị quyết xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Ngày chốt danh sách là ngày 23/11 và HDB dự kiến sẽ gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông vào ngày 25/11. Kế hoạch phát hành chi tiết - bao gồm số lượng phát hành và thời gian thực hiện - vẫn chưa được công bố.

VCSC lưu ý rằng HDB đã phát hành 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), German Investment Corporation (DEG) và LeapFrog Investments trong giai đoạn 2020-2021.

Vào tháng 8/2022, các cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 900 triệu USD trái phiếu quốc tế không chuyển đổi của HDB, sẽ được tính là nguồn vốn cấp 2. Ngân hàng cho biết việc thực hiện các kế hoạch phát hành trái phiếu này sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

VCSC tin rằng các kế hoạch phát hành trái phiếu này là sự chuẩn bị của ngân hàng trong việc hỗ trợ một tổ chức tín dụng đang gặp khó khăn cũng như tăng cường nguồn vốn của ngân hàng để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong tương lai.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với HDB với giá mục tiêu là 28.700 đồng/CP.

Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 14.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 13% giá mục tiêu cho Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) xuống 14.400 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA.

VCSC xem POW là một cơ hội đầu tư vững chắc đối với khả năng tiêu thụ điện năng ổn định của Việt Nam và việc chuyển đổi cơ cấu sang LNG với các nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 & 4 trong tương lai.

Giá mục tiêu thấp hơn là do điều chỉnh tăng dự phóng phần bù rủi ro và chi phí nợ trong định giá của chúng tôi, lần lượt 100 điểm cơ bản và 300 điểm cơ bản, cũng như điều chỉnh giảm 4% dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2031. Những yếu tố này lớn hơn tác động tích cực việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

Dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2031 giảm là do dự báo sản lượng chung thấp hơn. VCSC giảm dự báo sản lượng lợi nhuận nhiều nhất đối với nhà máy Cà Mau (do cạnh tranh mạnh mẽ từ điện gió) và Nhơn Trạch 1 (do POW có khả năng đảm bảo lượng khí nguyên liệu từ GAS thấp hơn dự kiến).

VCSC có triển vọng tích cực đối với POW vào năm 2023 khi dự báo LNST tăng 28% YoY, nhờ vào việc tiêu thụ điện trong nước cao hơn, nguồn cung điện trong nước có khả năng thắt chặt hơn, sự phục hồi hoàn toàn của nhà máy Vũng Áng bắt đầu từ quý 2/2023, triển vọng giá thị trường phát điện cạnh tranh tích cực (CGM) và ít cạnh tranh hơn từ thủy điện.

POW có định giá hấp dẫn với EV/EBITDA dự phóng 2023 dự kiến là 4,8 lần so với mức trung bình 4 năm của nhóm các công ty cùng ngành lựa chọn là 10,2 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn dự kiến (chúng tôi ước tính ít nhất 300 tỷ đồng) cho sự cố kỹ thuật của nhà máy Vũng Áng. Rủi ro: Chi phí đầu tư XDCB cao/tiến độ dự án Nhơn Trạch 3 & 4 bị trì hoãn.

Khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 100.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) - ông Đào Hữu Huyền đã đăng ký mua 1 1.000.000 cổ phiếu - tương đương 0,27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DGC - thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 17/11 đến ngày 16/12/2022.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với DGC với giá mục tiêu 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 78,1%, bao gồm tỷ suất cổ tức là 3,3%.