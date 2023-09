Chứng khoán ngày 14/9: NKG, GAS và MWG đều được khuyến nghị

NKG (Khuyến nghị Mua): Lợi nhuận kì vọng đạt mức 370 tỷ đồng trong năm 2023 và tiếp tục tăng 67% svck trong 2024 nhờ tăng trưởng từ thị trường xuất khẩu

Chứng khoán MBS: Nửa đầu năm 2023, doanh thu của NKG đạt 9,886 tỷ đồng (-31%svck) và LNST đạt trên 76 tỷ đồng (-88% svck), do những yếu tố: (1). Sản lượng và giá bán giảm lần lượt 15% svck và 19% svck. (2) Biên lợi nhuận gộp giảm về 6%, so với mức 13% trong nửa đầu 2023 do giá bán giảm mạnh hơn giá nguyên vật liệu.

Nguồn cung thép giảm tại EU trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng mạnh ảnh hưởng đến khả năng sản xuất thép và các quốc gia xuất khẩu thép lớn sang EU (Thồ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine) không thể duy trì sản lượng. Hơn nữa, thị trường bất động sản tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hồi phục khi doanh số bán nhà T7 hồi phục 30% svck. Nhờ những yếu tố tích cực trên, giá tôn mạ xuất khẩu kì vọng đạt mức 920 – 950 USD/tấn trong nửa cuối năm (tăng nhẹ 3% so với nửa đầu năm) và tăng lên 995 USD (+11% svck) vào 2024.

Theo dự báo của chúng tôi, sản lượng xuất khẩu lần lượt đạt 603,992 tấn (+20% svck) và 634,192 tấn (+5% svck) vào năm 2023 và 2024. Sản lượng nội địa dự kiến duy trì ở mức 344,571 tấn (-8% svck) và hồi phục lên 396,257 tấn (+15% svck) nhờ thị trường BĐS ấm lên. LN ròng của NKG có thể đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng 67% svck trong 2024.

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 26,150 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 20% với những lý do chính sau: (1) kỳ vọng thị trường xuất khẩu phục hồi và là động lực tăng trưởng chính trong 2023-24, (2) LN ròng quay trở lại mức dương đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng 67% svck trong 2024. NKG đang giao dịch ở mức P/B <1 và còn thấp hơn mức P/B trung bình 2 chu kỳ gần nhất (1.2). Các rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm: Nhu cầu xuất tại EU, Mỹ và thị trường BĐS nội địa phục hồi chậm hơn dự kiến.

GAS (Khuyến nghị Mua): Giá dầu FO và LPG cải thiện trong 2H2023

Chứng khoán KB Việt Nam : Doanh thu 1H2023 sụt giảm 17% yoy trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 15% yoy đã khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 24% yoy. Trong 1H2023, giá dầu thô, dầu FO và LPG diễn biến xấu (giảm lần lượt 24% yoy, 29% yoy và 26% yoy), tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh của GAS. Tiêu thụ khí khô từ các nhà máy điện tăng, nhưng tiêu thụ từ các nhà máy đạm và khu công nghiệp suy giảm khiến tổng sản lượng tiêu thụ khí khô gần như đi ngang.

Chúng tôi duy trì kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ đạt trên 80 USD/thùng tới cuối năm 2023, thúc đẩy đà hồi phục của giá dầu FO. Chúng tôi cho rằng giá dầu FO có khả năng tiếp tục gia tăng trong 2H2023 do (1) nhu cầu làm mát tăng cao trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu đạt mức kỷ lục và (2) các nước OPEC+ siết nguồn cung dầu thô, khiến các nhà máy lọc dầu châu Á phải đẩy mạnh sử dụng dầu FO làm nguyên liệu đầu vào thay thế.

Chúng tôi cho rằng các dự án kho LNG của GAS là lời giải cho vấn đề suy giảm nguồn khí tự nhiên về dài hạn. Trong tháng 7/2023, GAS đã tiếp nhận tàu LNG đầu tiên từ Shell để vận hành thử nghiệm kho LNG Thị Vải giai đoạn 1; và tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án kho LNG Sơn Mỹ. Tuy nhiên, các dự án đang đối mặt với rủi ro ở khâu trung - hạ nguồn khi các hợp đồng mua-bán chưa được thống nhất. Chúng tôi không đánh giá cao khả năng sinh lời của các kho LNG trong thời gian đầu.

Dựa trên định giá FCFF và P/E chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GAS. Giá mục tiêu là 118,800 VNĐ/cổ phiếu, tương đương mức upside 15.7% so với giá tại ngày 12/09/2023.

MWG (Khuyến nghị Mua): Trên hành trình tìm lại vị thế dẫn đầu

Chứng khoán Vietcombank : Đến hết T7.2023, MWG ghi nhận DTT đạt 66.490 tỷ đồng, giảm 19% yoy và chưa công bố LNST cho 7 tháng. Chiến lược cạnh tranh về giá giúp DTT 7T.2023 của TGDD & DMX đạt khoảng 48.300 tỷ đồng, trong đó điện thoại & laptop tăng 20-30% và điện máy tăng 25%- 35% so với thời điểm tháng 3/2023. Cùng với đó, DTT BHX tăng trưởng mạnh mẽ với riêng tháng 7 là 2.800 tỷ đồng, +20% yoy và lũy kế 7 tháng đạt 16.500, + 9% yoy. Doanh thu trung bình/ CH tăng trưởng mạnh vượt kì vọng của chúng tôi đạt khoảng 1.6 tỷ đồng/ tháng, + 13% MoM và 26% yoy

Triển vọng: (1) Mảng bán lẻ ICT nội địa kì vọng phục hồi lợi nhuận trong 2024F nhờ chiếm thêm thị phần; (2) Bách Hóa Xanh cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận ròng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, kế hoạch bán vốn của BHX cũng là động lực tăng giá ngắn hạn của MWG.

Rủi ro: (1) Nhu cầu đối với các sản phẩm điện thoại, điện máy phục hồi chậm hơn kì vọng; (2) Quá trình cải thiện Bách Hóa Xanh không đạt hiệu quả mong muốn.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG và nâng giá mục tiêu thêm 25%. Động lực tăng giá chính của MWG đến từ kì vọng định giá cao hơn của Bách Hóa Xanh và câu chuyện hòa vốn của chuỗi này kể từ cuối 2023.