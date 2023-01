Chứng khoán ngày 13/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan PLX với giá mục tiêu 28.400 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) vừa công bố KQKD sơ bộ năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 300 nghìn tỷ đồng (+77% YoY) và 2 nghìn tỷ đồng (-45% YoY), hoàn thành 110% và 365% dự báo cả năm.

Doanh thu cao hơn dự kiến chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ cao đạt 13,8 triệu m3 (+11% YoY), hoàn thành 106% dự báo cả năm.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường (ngày 6/12/2022), PLX đã điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 bằng cách hạ kế hoạch LNTT năm 2022 từ 3 nghìn tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng dựa trên KQKD 9 tháng và những thách thức trong quý 4/2022.

Tuy nhiên, LNTT thực tế lại hoàn thành gần gấp 7 lần kế hoạch này. Riêng trong quý 4/2022, LNTT của PLX đạt 1,45 nghìn tỷ đồng, thay vì mức lỗ dự kiến là 314 tỷ đồng (dựa trên kế hoạch đã nêu ở trên).

VCSC cho rằng kết quả tốt một phần là do giá dầu Brent phục hồi vào cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 1/2023 giúp giảm dự phòng tồn kho, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho PLX với giá mục tiêu là 28.400 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự phóng là -19,7%, bao gồm lợi suất cổ tức là 3,3%).

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 13/1?

Khuyến nghị mua VCB với giá mục tiêu 93.230 đồng/cp

CTCK ACB (ACBS): Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế sơ bộ của ngân hàng mẹ năm 2022 tăng 39% so với mức thực hiện năm 2022, hoàn thành 119% kế hoạch cả năm của ban lãnh đạo.

Điều này tương ứng với lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ năm 2022 là 36,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 đạt khoảng 12,5 nghìn tỷ đồng (tăng 68% so với quý trước/tăng 58% so với cùng kỳ). Sự gia tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh của tín dụng.

Cho vay của VCB năm 2023 tăng 19%, cao hơn mức tăng trưởng chung của ngành là 14,5%. Cho vay khách hàng tổ chức tăng 18,5%, tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tăng tăng 19,4%.

Tiền gửi của khách hàng tăng tăng 9,1%. NIM năm 2022 đạt 3,51% (tăng 24 điểm cơ bản). Thu nhập ngoài lãi ròng của công ty mẹ tăng tăng 9,2%, hoàn thành 108,7% mục tiêu cả năm.

Dựa trên con số đó, ACBS ước tính thu nhập ngoài lãi trong quý 4/2022 đạt 961 tỷ đồng (giảm 52% so với quý trước và giảm 46% so với cùng kỳ).

Ngân hàng đã báo cáo tổng nợ xấu là 7,7 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu là 0,67% (giảm 13 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 3 điểm cơ bản so với cùng kỳ) trong quý 4/2022. Tỷ lệ LLR tăng lên 465% (tăng 63 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 41 điểm cơ bản so với cùng kỳ). VCBS cho rằng đây là mức cao nhất trong ngành. ROAA sơ bộ là 1,84% và ROAE là 24,3% vào năm 2022.

Cổ phiếu VCB đang giao dịch tương ứng với P/B dự phóng năm 2023 là 2,4 lần. ACBS vẫn xem VCB là ngân hàng chất lượng nhất tại, và duy trì khuyến nghị mua đối với VCB với giá mục tiêu 93.230 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua VEA với giá mục tiêu 42.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, VCSC ước tính rằng doanh số bán lẻ xe du lịch (PC) của Việt Nam giảm 28% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và 10% so với tháng trước (MoM) trong tháng 12/2022. Trong năm 2022, doanh số PC của Việt Nam đã tăng 39% YoY.

Nhìn chung, đà giảm nhu cầu thể hiện rõ nét hơn trong tháng 12/2022 khi doanh số bán hàng PC theo tháng lần đầu tiên giảm kể từ khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung giảm vào tháng 7/2022. Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô lớn cũng ghi nhận doanh số bán hàng trong tháng 12 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, VCSC nhận thấy sự phục hồi đáng kể so với tháng trước của một số thương hiệu lớn (Toyota, Honda, Hyundai và Ford), mà VCSC cho rằng chủ yếu nhờ các đợt ra mắt sản phẩm mới/cập nhật (ví dụ: Hyundai Stargazer, Ford Territory) cùng với các chương trình giảm giá và khuyến mãi mạnh dịp Tết Nguyên Đán.

Trong số các nhà sản xuất ô tô lớn, Thaco, Honda và Mitsubishi công bố KQKD tích cực nhất trong năm 2022 nhờ vào các mẫu xe chủ lực như Kia Seltos (xe lắp ráp trong nước/CKD, SUV), Honda City (CKD, sedan B) và Mitsubishi Xpander (CBU, Crossover). Trong khi đó, Hyundai có diễn biến kém tích cực.

Trong khi doanh số PC thấp hơn kỳ vọng, doanh số của Toyota và Ford nhỉnh hơn so với dự kiến. VCSC cho rằng không có điều chỉnh trọng yếu nào đối với các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho VEA với giá mục tiêu là 42.400 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 20,1%, bao gồm lợi suất cổ tức là 11,3%, dựa trên giá đóng cửa gần nhất.