Chứng khoán ngày 11/8: PVD, ACB, HDB được khuyến nghị

Giá mục tiêu cho PVD với giá 11.700 đồng/cp



CTCK VNDirect (VND): Giá mục tiêu 11.700 đồng/cp cho PVD dựa trên tỷ trọng bằng nhau của phương pháp DCF và P/B mục tiêu năm 2020-2022 là 0,4x.

Rủi ro tăng giá gồm tốc độ thu hồi nợ xấu tốt hơn dự kiến và nhu cầu khoan phục hồi nhanh. Rủi ro giảm giá là dịch Covid-19 trên toàn cầu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và giá dầu trong dài hạn.

VND kỳ vọng thị trường khoan sẽ hồi phục dần trong 2021 nhờ giá dầu duy trì trên mức 45 USD/thùng (giá hoà vốn của nhiều nhà khai thác). VND giữ nguyên dự phóng hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng của PVD ở mức 76%-80% trong 2020-2021 và giá cho thuê ngày TB giảm từ 65.000 USD năm 2020 xuống 60.000 USD trong 2021.

Giàn khoan TAD kỳ vọng hoạt động trở lại vào T7/21, phát sinh ít lỗ hơn so với giai đoạn 2017-2019 và đóng góp 6-7tr USD (~18%) vào tổng LN gộp từ năm 2022 trở đi.

Do Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến mảng khoan từ Q2/20, KQDK 6T20 vẫn khả quan với DT thuần tăng 64,0% sv cùng kỳ và LN gộp tăng 5,3% sv cùng kỳ. Điều đáng chú ý là PVD đã thu hồi được 3,3tr USD nợ xấu từ PVEP trong nửa đầu năm, giúp công ty hoàn nhập dự phòng 1,4tr USD trong khi đó Q2/19 phải trích lập 3,1tr USD chi phí dự phòng.

Điều này giúp LN ròng 6T tăng gần 4 lần lên 3,7tr USD. Loại trừ ảnh hưởng từ việc trích lập/hoàn nhập dự phòng, LN cốt lõi chỉ đạt 2,4tr USD, giảm 41,6% sv cùng kỳ và đạt 69,9% dự phóng cả năm của chúng tôi.

KQ này theo sát dự phóng do VND kỳ vọng KQKD nửa cuối năm kém khả quan hơn với hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng giảm từ 89% trong 6T20 xuống 63% (sv nửa cuối năm 2019 là 93%).

Khuyến nghị mua ACB với giá 28.900 đồng/cp

CTCK KIS Việt Nam (KIS): Khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 28.900 đồng/cp.

KIS cho rằng, ACB vẫn sẽ duy trì chính sách thận trọng với hoạt động cho vay mới trong thời điểm này. Tuy nhiên, một số khoản vay ảnh hưởng bởi Covid-19 đã hết thời gian cơ cấu và việc thanh toán lãi vay trở lại có thể giúp cải thiện NIM trong nửa cuối năm 2020.

Thu nhập ngoài lãi (NFI) ổn định ở mức 1,9 ngàn tỷ trong nửa đầu năm 2020. Mặc dù đã phân loại 205 tỷ phí thẻ tín dụng vào thu nhập lãi nhưng NFI vẫn tăng 16% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phần chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh đem lại lợi nhuận vượt trội với 753 tỷ đồng khi ACB hiện thực hóa một phần danh mục TPCP đầu tư.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến sẽ tăng lên 1,2 ngàn tỷ trong nửa cuối năm 2020 (từ 530 tỷ tại mửa đầu năm 2020). Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh với động lực chính là bancassurance sẽ bù đắp cho hoạt động tín dụng.

KIS cho rằng, cơ sở khách hàng vững chắc sẽ giúp ACB tăng trưởng thu nhập ngoài lãi nhiều hơn nữa, đặc biệt là sau khi kí kết hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền trong quý 4/2020.

Khuyến nghị mua HDB với giá 33.700 đồng/cp

CTCK TP .HCM (HSC): Khuyến nghị mua HDB với giá mục tiêu 33.700 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HoSE: HDB) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 khả quan với lợi nhuận thuần hợp nhất đạt 1.320 tỷ đồng (tăng 47,3% so với cùng kỳ) nhờ cho vay tăng trưởng mạnh (tăng 9,6% so với đầu năm).

Trong kỳ, HDB ghi nhận chi phí hoạt động giảm 12,6% nhưng chi phí dự phòng lại tăng 33,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm của HDB đạt 2.322 tỷ đồng (tăng 30,8%). Kết quả này cao hơn 15% dự báo của HSC cho 6 tháng đầu năm và bằng 57,3% dự báo cho cả năm.

Theo HSC, tín dụng tăng mạnh tại cả Ngân hàng mẹ HDB (tăng 9,8% so với đầu năm) và HDSaison (tăng 7,2%). Tỷ lệ NIM hợp nhất tăng 0,78% giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh 19,7%.

Lợi nhuận thuần của Ngân hàng mẹ HDB đạt 1.116 tỷ đồng trong quý 2/2020 (tăng 65,2% so với cùng kỳ) và đạt 1.887 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020 (tăng 35,2% so với cùng kỳ), bằng 50,5% dự báo của HSC cho cả năm 2020. Kết quả thực hiện 6 tháng cao hơn 5% so với kỳ vọng của HSC.

Ngoài ra, dư nợ cho vay của HDSaison tăng ổn định 7,24% so với đầu năm (tăng 2,2% so với quý trước) đạt 13,5 ngàn tỷ đồng, đóng góp 8,4% tổng dư nợ cho vay hợp nhất.

Lợi nhuận thuần của HDSaison trong quý 2/2020 ước đạt 204,5 tỷ đồng (giảm 7,1% so với cùng kỳ và giảm 11,2% so với quý trước) và trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 434,6 tỷ đồng (tăng 14,4%). Kết quả 6 tháng của HDSaison bằng 61,9% dự báo của HSC cho cả năm 2020 và vượt 20% kỳ vọng của HSC cho 6 tháng đầu năm 2020.