Chứng khoán ngày 1/10: Lựa cổ phiếu nào giao dịch đầu tháng mới?

Mở vị thế dài hạn cho CTD tại vùng giá 65.000-70.000 đồng/cp



CTCK BS C (BSI): CTD đang có dấu hiệu xác lập ngưỡng đáy sau khi điều chỉnh về gần ngưỡng hỗ trợ 65.000 đồng/cp.

Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch gần nhất. Chỉ báo MACD đang cho thấy dấu hiệu điều chỉnh trong khi chỉ báo RSI đang cho thấy dấu hiệu hồi phục.

Đường giá cổ phiếu đang nằm dưới dải mây Ichimoku cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn chư hình thành. Như vậy, nhà đầu tư dài hạn có thể mở vị thế cổ phiếu tại vùng giá 65.000-70.000 đồng/cp và chốt lãi khi cổ phiếu tiệm cận ngưỡng 80.000 đồng/cp, cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 65.000 đồng/cp.

Điều chỉnh khuyến nghị MWG mua lên 137.800 đồng/cp

CTCK MB (MBS): CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) thử nghiệm thành công và bắt đầu mở rộng mô hình Điện Máy Xanh Supermini nhằm khai thác nhu cầu thị trường chưa được đáp ứng tốt ở huyện, xã, thị trấn vùng sâu vùng xa.

Tính đến 31/8, có 19 cửa hàng Điện Máy Xanh Supermini, ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, và Hậu Giang, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1,2 tỷ đồng/tháng, đóng góp cho MWG gần 40 tỷ đồng doanh thu lũy kế tính đến cuối tháng 8.

Chọn cổ phiếu nào phiên 1/10?

Doanh thu trên mỗi cửa hàng Bách hóa xanh tăng từ 1,1 tỷ lên 1,2 tỷ/ tháng. Tổng doanh thu của chuỗi Bách hóa xanh trong tháng 8 tăng 80% so với cùng kì năm ngoái. Sau khi hoàn thành kế hoạch mở 100 cửa hàng/tháng trong 6 tháng đầu năm, kể từ tháng 7, Bách hóa xanh tập trung nâng cao chất lượng doanh số trên mỗi cửa hàng.

Tung ra thị trường mô hình Bách hóa xanh “5 tỷ” diện tích 500 m2 và mục tiêu doanh số 5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Tính đến 31/8/2020, MWG đã mở 25 cửa hàng BHX “5 tỷ”, doanh thu mang về đáng ấn tượng, trung bình 4 tỷ đồng/tháng/cửa hàng, có cửa hàng doanh thu lên tới 5,5 tỷ đồng/tháng.

MBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG và điều chỉnh tăng giá mục tiêu từ 129.000 lên 137.800 đồng/cp so với báo cáo gần nhất. MBS thực hiện đánh giá lại tình hình kinh doanh của công ty và dự báo doanh thu có thể đạt 119.235 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế tăng lên 5.509 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,7% và 10,7% thực hiện của năm 2019.

Khuyến nghị nắm giữ TPB với giá 25.400 đồng/cp

CTCK MB (MBS): Lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.034 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi thuần (tăng 30%) và thu nhập ngoài lãi (tăng 23%); lợi nhuận đạt 50% kế hoạch và 45% dự phóng của chúng tôi.

Chi phí dự phòng nợ xấu đã tăng mạnh 49% trong 6 tháng năm 2020 do tác động của dịch Covid-19. Dự kiến lợi nhuận cả năm của TPB tăng trưởng 17% so với năm 2019 do tăng trưởng tín dụng tích cực, đẩy mạnh mảng đầu tư trái phiếu và hạn chế nợ xấu.

MBS đưa ra khuyến nghị nắm giữ TPB với giá mục tiêu 25.400 đồng/cp (7% upside) với phương pháp so sánh P/B và chiết khấu thu nhập thặng dư (RI), với mức P/B hiện thời của ngân hàng là 1.2x.