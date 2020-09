Bên trong căn penthouse 300m2 mới tậu của Khởi My - Kelvin Khánh

Sau bao ngày ấp ủ, mới đây, Khởi My - Kelvin Khánh - cặp đôi đáng yêu nhất của showbiz Việt đã hé lộ căn penthouse của mình. Được biết, căn hộ có tổng diện tích tới 300m2 với nội thất tối tân và sang trọng. Căn penthouse của Khởi My - Kelvin Khánh thiết kế với tông màu xám, nâu chủ đạo. Các góc nhìn về mặt ánh sáng, vật liệu hay cách bố trí, sắp đặt không gian khiến Khởi My cũng tự khen rằng trông nhà mình chẳng khác gì những quán cà phê sang chảnh. Đèn neon sáng rực được xem là điểm nhấn trong căn nhà. Phòng khách lấy ánh sáng từ giếng trời tại khu vực cầu thang. Khu bếp được vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh đầu tư trau chuốt từ công năng tới tính thẩm mỹ. Khởi My - Kelvin Khánh ưu tiên thiết bị điện tử, phụ kiện thông minh cho bếp. Ánh sáng luôn ngập tràn. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

