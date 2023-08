Chứng khoán ngày 10/8: ACV bước vào giai đoạn đầu tư vốn xây dựng cơ bản cao

ACV (Khuyến nghị Khả quan): Bước vào giai đoạn đầu tư vốn xây dựng cơ bản cao



Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN nhưng điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu cho Tổng CT Cảng Hàng không (ACV). Chúng tôi điều chỉnh giảm 4%/4%/3% dự báo LNST cho các năm 2023/24/25 (không bao gồm đóng góp từ các tài sản do Nhà nước đầu tư), chủ yếu do dự phóng lượng hành khách giảm và chi phí dự phòng nợ xấu cao hơn.

Chúng tôi duy trì dự báo 32 triệu hành khách quốc tế vào năm 2023 nhưng điều chỉnh giảm dự báo lượng hành khách quốc tế cho các năm 2024/2025 từ 43 triệu/47 triệu lần lượt xuống 40 triệu/46 triệu. Chúng tôi lưu ý rằng Việt Nam đã đón 42 triệu hành khách quốc tế trong năm 2019. Chúng tôi dự báo lượng hành khách quốc tế sẽ phục hồi chậm hơn do kinh tế toàn cầu chậm lại.

Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng vào sự cải thiện trong nửa cuối năm 2023 so với nửa đầu năm 2023 do nửa cuối năm là mùa cao điểm của lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách nước ngoài và khách Trung Quốc lần lượt đạt 68% và 26% so với mức trước dịch COVID.

Chúng tôi kỳ vọng Sân bay Quốc tế Long Thành sẽ khởi công xây dựng vào quý 4/2023 và đi vào hoạt động vào năm 2027. Trong giai đoạn 2024-2026, chúng tôi dự kiến tổng vốn XDCB/dòng tiền từ HĐKD (CFO) sẽ là 2x do ACV đầu tư 4,2 tỷ USD vào sân bay này.

Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng EV/EBITDA dự phóng các năm 2023/2024 lần lượt là 16,8 lần/13,2 lần so với mức trước dịch COVID-19 là 14 lần.

Rủi ro: Trích lập dự phòng nợ xấu hoặc vốn XDCB cao hơn dự kiến; kế hoạch mở rộng công suất sân bay chậm hơn dự kiến; lượng hành khách thấp hơn dự kiến.

SAB (Khuyến nghị Khả quan): Doanh thu yếu, chi phí tăng trong Q2/2023

Chứng khoán SSI (SSI): Chúng tôi đã tham dự cuộc họp với chuyên viên phân tích do SAB tổ chức vào ngày 3/8/2023 để cập nhật về kết quả kinh doanh Q2/2023 và triển vọng về doanh thu trong nửa cuối năm 2023, đồng thời hiểu rõ hơn về bối cảnh cạnh tranh hiện tại. Trong Q2/2023, SAB đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 8,3 nghìn tỷ đồng (-7,7% svck và +33,8% so với quý trước) và 1,2 nghìn tỷ đồng (-32,5% svck và +20,6% so với quý trước), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Kết quả kinh doanh quý 2 phản ánh rõ như cầu tiêu dùng yếu, cùng với việc thực thi chặt chẽ Nghị định 100. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, công ty sẽ rất khó đạt được các kế hoạch trong năm do nhu cầu trong nước phục hồi chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, điểm sáng là thị phần đã tăng trở lại kể từ kỳ nghỉ Tết, làm giảm khoảng cách thị phần giữa SAB và đối thủ cạnh tranh chính.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 33,1 nghìn tỷ đồng (-5,3% svck) và 4,9 nghìn tỷ đồng (-11% svck); lần lượt thấp hơn 10% và 15% so với ước tính trước đây của chúng tôi. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 36,2 nghìn tỷ đồng (+9,2% svck) và 5,7 nghìn tỷ đồng (+16,5% svck). Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu SAB lên 185.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 182.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu năm 2024 là 24x (từ mức 23x cho năm 2023)/pp định giá DCF; chúng tôi nâng P/E mục tiêu để phản ánh lợi nhuận ròng phục hồi trong năm 2024. Với tiềm năng tăng giá là 14,9% theo giá mục tiêu, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu SAB từ Trung lập lên Khả quan.