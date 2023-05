Chứng khoán ngày 10/5: Cổ phiếu nào được gọi tên?

PNJ: Tăng trưởng lợi nhuận ổn định, khuyến nghị khả quan

Chứng khoán SSI : PNJ đặt k ế hoạch năm 2023 với doanh thu và LNST được đặt lần lượt là 35,6 nghìn tỷ đồng (+5% svck) và 1,9 nghìn tỷ đồng (+7% svck). Công ty trích 7% LNST cho quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2023.

Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022, ĐHCĐ PNJ đã thông qua việc phát hành ESOP với tỷ lệ 2%, đây là tỷ lệ ESOP tối đa được đề xuất vào năm trước. Giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu. 100%/số lượng cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng trong năm đầu tiên, 70%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng. Từ năm thứ 4 tất cả số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.

KQKD Q1/2023: Doanh thu giảm 3% svck đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, trong khi LNST tăng 4% đạt 749 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp PNJ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng một con số, nhưng vẫn là kết quả tốt hơn nhiều so với các nhà bán lẻ khác.

Ước tính lợi nhuận: Theo ban lãnh đạo, việc thắt chặt chi tiêu tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu trong tháng 4. Với các điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn hơn dự kiến trong Q1/2023 (như lạm phát cao hơn kế hoạch năm, xuất khẩu yếu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng) khiến doanh thu tháng 4 tiếp tục suy yếu.

Chúng tôi hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 lần lượt là -7% và -10% xuống 1,89 nghìn tỷ đồng (+4,4% svck) và 2,08 nghìn tỷ đồng (+10% svck). Mặc dù hạ dự báo lợi nhuận, chúng tôi áp dụng dự phóng năm 2024 (từ năm 2023) và P/E mục tiêu không đổi là 15x để đưa ra mức giá mục tiêu mới là 86.100 đồng (từ 85.800 đồng). Với tiềm năng tăng giá 13% so với giá cổ phiếu hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu của PNJ.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi cho rằng áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong Q2/2023 do giá điện và phí dịch vụ công có thể tiếp tục tăng lên, trong khi việc làm và xuất khẩu vẫn yếu. Do đó, lợi nhuận ròng có thể giảm trong Q2/2023, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu trong khi giá giảm, do tiềm năng tăng trưởng của PNJ và vị thế tài chính tương đối an toàn (D/E là 0,18x trong Q1/2023).

STB: Thu nhập lãi ròng tăng mạnh, khuyến nghị mua

Chứng khoán Yuanta: STB công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) trong Q1/2023 là 1,9 nghìn tỷ đồng (+8% QoQ/+49% YoY), hoàn thành 25% mục tiêu cả năm của ngân hàng và 38% dự báo của chúng tôi. Mức tăng mạnh YoY chủ yếu nhờ thu nhập lãi ròng cao.

Cho vay tăng 2,2% QoQ/8,6% YoY đạt 448 nghìn tỷ đồng trong Q1/2023.

Thu nhập lãi ròng trong Q1/2023 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ/+113% YoY). STB đã trích lập dự phòng đầy đủ cho khoãn lãi dự thu liên quan đến tái cơ cấu (tổng lãi dự thu khoản 22 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng tài sản) trong năm 2022. Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM tính trên bình quân tổng tài sản trong Q1/2023 là 3,93% (-25 điểm phần trăm QoQ /+1,9 điểm phần trăm YoY).

Thu nhập phí ròng trong Q1/2023 là 658 tỷ đồng (-26% QoQ/-57% YoY), chúng tôi cho rằng thu nhập phí giảm là do doanh thu từ banca giảm, tương đồng với xu hướng chung của ngành.

Chi phí hoạt động Q1/2023 là 3,4 nghìn tỷ đồng (+29% QoQ/+21% YoY). Chúng tôi ước tính tỷ lệ CIR (điều chỉnh) là 51% trong Q1/2023 (+14 điểm phần trăm QoQ/-11 điểm phần trăm YoY).

Tác động trái chiều của trích lập dự phòng. Trích lập dự phòng giảm -70% QoQ nhưng tăng +42% YoY đạt 1 nghìn tỷ đồng trong Q1/2023.

Thu nhập khác ròng (chủ yếu là thu hồi nợ xấu) chỉ đạt 29 tỷ đồng (-95% cả QoQ và YoY) trong Q1/2023. Việc thu hồi nợ xấu đã đóng góp vào lợi nhuận của STB trong những năm gần đây, nhưng xu hướng này đang giảm khi quá trình thu hồi nợ xấu sắp hoàn tất.

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,19% (+21 điểm cơ bản QoQ/ -9 điểm cơ bản YoY) trong Q1/2023. Tổng nợ xấu tăng +24% QoQ/+1% YoY lên 5,3 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ xấu nhóm 3 tăng 143% QoQ /+327% YoY. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 104% (-27 điểm phần trăm QoQ /-30 điểm phần trăm YoY).

Tỷ lệ CASA giảm xuống 17,4% tại thời điểm cuối Q1/2023 (-1,8 điểm phần trăm QoQ /-5,6 điểm phần trăm YoY).

Câu chuyện tái cơ cấu đã gần đến hồi kết. Chúng tôi ước tính tổng tỷ lệ tài sản không sinh lời (NPA) ròng của STB giảm xuống 1,9% tổng tài sản tại thời điểm cuối Q1/2023 (-50 điểm phần trăm QoQ /-2,8 điểm phần trăm YoY).

Nhưng cũng cần lưu ý đến nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, và tỷ lệ LLR giảm trong Q1/2023. Mặc dù chúng tôi kỳ vọng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ làm giảm bớt áp lực trích lập dự phòng và giảm nợ xấu trên báo cáo. Tuy nhiên, đó chỉ là sự hỗ trợ về chính sách, còn bản chất thì chất lượng tài sản của các ngân hàng, trong đó có STB vẫn bị ảnh hưởng.

STB đang giao dịch tương ứng với P/B 2023E là 1,1x, phù hợp với trung vị ngành.

BMP là cổ phiếu lựa chọn phòng thủ được đánh giá cao

Chứng khoán VietCap (VCSC): Ban lãnh đạo BMP tự tin với kế hoạch kinh doanh năm 2023 — đặc biệt sau KQKD quý 1/2023 khả quan của công ty. BMP báo cáo doanh thu quý 1/2023 cao đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (2% QoQ & 7% YoY), phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2023 của BMP đạt 281 tỷ đồng (+13% QoQ & +120% YoY), hoàn thành 49% dự báo cả năm của chúng tôi và 43% kế hoạch cả năm của BMP.

Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo giải thích KQKD quý 1/2023 khả quan đến từ 3 yếu tố: 1) giá nhựa đầu vào điều chỉnh và duy trì ổn định trong quý giúp quản lý hàng tồn kho tốt hơn; 2) điều kiện thị trường khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất ống nhựa nhỏ hơn gặp khó khăn về tài chính, từ đó giúp BMP có khả năng giành được thị phần; và 3) chiến lược bán hàng linh hoạt và các sáng kiến tối ưu hóa chi phí của BMP.

Mặc dù chúng tôi cho rằng khả năng biên lợi nhuận tiếp tục tăng nhờ giá nhựa đầu vào giảm là hạn chế, 2 yếu tố còn lại sẽ giúp biên lợi nhuận của BMP tăng trưởng bền vững hơn trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo.