Bắc Ninh: Dự án TTTM, khách sạn 5 sao của CĐT Suối Hoa bỏ hoang

Tổ hợp trung tâm thương mại, chung cư và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích 18.665 m2 "đất vàng" thuộc phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Mặc dù được triển khai xây dựng từ năm 2019, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ở quý 4/2022. Thế nhưng, sau gần 2 năm thi công xong phần thô, công trình này đã đầu dừng lại và đến nay vẫn chỉ là những khối bê tông nằm chình ình giữa khu "đất vàng" của TP Bắc Ninh. Ngoài phần thô khối tòa nhà khách sạn cơ bản hoàn thành thì nhiều hạng mục khác tại dự án này vẫn ngổn ngang. Nhiều hạng mục của công trình vẫn ngổn ngang, dang dở làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Những tấm biển quảng cáo Tổ hợp dự án trung tâm thương mại, chung cư và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao bị bạc màu, rách tả tơi. Bên trong khuôn viên dự án, cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp. Trả lời báo VOV liên quan đến dự án, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã đề nghị Công ty Suối Hoa báo cáo, giải trình làm rõ lý do dừng thi công dự án. Đồng thời, có phương án tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện công trình để hoàn thành dự án theo tiến độ. Tuy nhiên đến nay cũng gần 1 năm, doanh nghiệp vẫn chưa triển khai thi công tiếp các hạng mục của dự án. Báo VTC News dẫn thông tin từ phía đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khi được cấp phép xây dựng, Công ty Suối Hoa đã tổ chức triển khai thi công theo đúng quy định, tuy nhiên từ năm 2020 do ånh hưởng của dịch COVID-19, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng thi công công trình từ đầu năm 2021. Việc Trung tâm thương mại, chung cư và khách sạn của Công ty Suối Hoa nằm "đắp chiếu" trên “đất vàng” TP Bắc Ninh không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất, mà còn ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như môi trường đầu tư của địa phương.

