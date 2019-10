Chung cư The Era Town bị phát mãi 27 căn hộ: Người mua dễ mắc rủi ro gì?

Căn hộ chung cư The Era Town bị bán phát mãi giá từ 15 triệu đồng/m2

Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định có thông báo phát mãi tài sản tại chung cư The Era Town (quận 7) để thu hồi nợ.

Tài sản thế chấp là 27 căn tại chung cư Kỷ Nguyên (The Era Town) số 15B Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7. Đây là những căn hộ do Công ty cổ phần Đức Khải (chủ đầu tư chung cư The Era Town) làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định

Các căn hộ gồm: 12 căn hộ ở block A2; 2 căn ở block A3; 4 căn ở block; 3 căn ở block A5 và số còn lại thuộc block B2. Diện tích các căn hộ dao động từ 135 – 368 m2, giá bán khởi điểm phát mãi từ 2,1 – 5,5 tỷ đồng/căn (tương đương mức giá từ 15 triệu đồng một m2).

Chung cư The Era Town .

Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ mua 27 căn hộ tại chung cư The Era Town chậm nhất đến ngày 30/10/2019. Tại thời điểm nộp hồ sơ, đơn vị mua tài sản phải mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định và ký quỹ tối thiểu 10% giá khởi điểm tài sản đề nghị mua để đảm bảo cho việc mua tài sản.

Khách hàng sẽ được cam kết vay tối đa 60% giá khởi điểm của căn hộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng lựa chọn người mua theo nguyên tắc người trả giá chào mua cao nhất. Trường hợp có nhiều hồ sơ có giá chào mua ngang nhau thì sẽ chọn người mua nộp hồ sơ sớm nhất.

Tháng 12 năm ngoái, VAMC cũng từng dự kiến thu giữ toàn bộ tài sản là Chung cư Trung Đông Plaza của Công ty Trung Đông nếu doanh nghiệp này không bàn giao tài sản bảo đảm.

Không dễ mua tài sản phát mãi

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật quy định nhiều phương thức xử lý tài sản, các tổ chức tín dụng thường lựa chọn phương thức tự bán tài sản bảo đảm hoặc bán đấu gia tài sản thông qua một tổ chức đấu giá để đảm bảo cho các khoản nợ của người vay.

Nhiều ngân hàng lựa chọn bán tài sản với giá rất rẻ nhằm nhanh chóng xử lý khoản nợ xấu. Các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp cần lưu ý khi mua những tài sản phát mại vì nó có thể tiềm ẩn một số rủi ro.

Thứ nhất, không đảm bảo về mặt pháp lý, dễ xảy ra tranh chấp. Theo đó, người mua có thể thực hiện thủ tục mua với chủ sở hữu thông qua ngân hàng là bên xử lý tài sản.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp tranh chấp giữa những người sở hữu, quản lý, sử dụng nhà đất. Khi xảy ra tranh chấp, người mua rất dễ vướng vào kiện tụng kéo dài, có thể dẫn đến việc mua bán bị tuyên vô hiệu.

Thứ hai, trong nhiều trường hợp chủ tài sản không hợp tác, không bàn giao tài sản thì người mua phải chờ một thời gian để trung tâm bán đấu giá yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện các thủ tục cưỡng chế. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể phức tạp, kéo dài.

Theo chuyên gia, tài sản phát mãi từ ngân hàng không phải phải dễ mua với 'giá hời'.

“Khi muốn mua tài sản phát mãi, đấu giá từ ngân hàng thương mại, các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp cần lưu ý đến các vấn đề về tình trạng pháp lý của tài sản phát mại, trình tự thủ tục bán đấu giá, phát mại đã đảm bảo quy định pháp luật hay chưa. Người mua nên lựa chọn những tổ chức bán đấu giá uy tín thì sẽ đảm bảo về tính pháp lý việc mua bán tài sản bảo đảm, phát mãi”, luật sư Cường khuyên.

Chuyên gia tài chính TS Đinh Thế Hiển cho rằng việc bán đấu giá các tài sản bảo đảm diễn ở các ngân hàng hiện nay khá nhiều và phổ biến.

“Theo tôi, đây có thể xem là cơ hội cho người muốn mua tài sản với giá tốt. Tuy nhiên những tài sản này đưa ra rao bán có giá mềm nhưng phải qua nhiều thủ tục giải chấp, đôi khi trục trặc mà người mua sẽ gặp rủi ro.

Người mua khi đã xác định chọn mua tất nhiên phải chú ý tính pháp lý. Trên thực tế, tài sản phát mãi từ ngân hàng không phải phải dễ với 'giá hời', TS Đinh Thế Hiển nêu quan điểm.