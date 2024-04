Chung cư Hà Nội tăng "nóng", khi nào hạ nhiệt?

Theo Batdongsan.com.vn, giá rao bán chung cư tại Hà Nội hiện đang ở mức trung bình từ 46 triệu đồng/m2, có nơi lên đến 70 - 80 triệu đồng/m2, gần tiệm cận với TP. HCM; so với năm 2018, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư Hà Nội đã lên tới 70%.

Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng cao, chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

Báo cáo mới đây của Cushman & Wakefield cho thấy, giai đoạn 2014 - 2023, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đã tăng trưởng 109%, bình quân 9%/năm. Với phân khúc nhà liền thổ, giá bán đã tăng trưởng 54%, bình quân 9%/năm trong giai đoạn 2018 - 2023.

Theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, giá trung bình nhà ở tại Hà Nội đang ở mức cao tiệm cận TP. HCM. Tuy nhiên, xu hướng giá tương lai sẽ không tiếp tục tăng cao như giai đoạn trước.

"Trong một giai đoạn ngắn, thị trường có sự tham gia của các chủ đầu tư nước ngoài với dòng bất động sản siêu sang. Nguồn cung mở bán mới cũng không nhiều nên đã đẩy giá trung bình của thị trường lên", bà Trang Bùi chia sẻ.

Chuyên gia này cũng cho biết, trong tương lai sẽ có rất nhiều các dự án khu đô thị, khu dân cư mới ở xung quanh Hà Nội. "Dự báo nguồn cung sẽ nhiều hơn, đa dạng hơn chứ không chỉ là siêu sang, giảm áp lực về giá bán cho thị trường Hà Nội", bà Trang Bùi nhấn mạnh.

Theo CBRE, từ đầu năm đến nay, nguồn cung nhà ở trên thị trường tiếp tục ghi nhận vẫn hạn chế, đặc biệt tại Hà Nội và TP. HCM. Cụ thể, nguồn cung mới tại Hà Nội chủ yếu là các dự án chung cư cao cấp ở phía Tây, với hơn 2.300 căn hộ chung cư và 30 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới trong quý I. Còn tại TP. HCM, chỉ có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, là con số thấp nhất của một quý tính trong khoảng 15 năm trở lại đây và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn cung hạn chế khiến cho tại thị trường Hà Nội, giá chung cư đã trở thành điểm nóng từ đầu năm tới nay. Chung cư mới mở bán và chung cư đã qua sử dụng nhiều năm đều tăng giá. Nhiều môi giới liên tục chào mời khách mua: Không mua nhanh thì giá sẽ tiếp tục tăng.

Nguồn cung hạn chế được cho là một trong các nguyên nhân khiến giá căn hộ chung cư tăng cao

Chị Nguyễn Ngọc Vân, sinh sống tại khu chung cư Usilk (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, mặc dù không thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng giá chung cư tại đây giờ đã lên đến 3,1 tỷ cho căn 116m2, lãi 800 triệu so với hồi chị mới mua (đầu năm 2022).

Theo Savills, dù giá chung cư năm nay vẫn còn dư địa tăng nhưng sẽ quay đầu giảm nếu giá vượt ngưỡng chịu đựng của người mua. Đặc biệt trong bối cảnh có một số chủ đầu tư dự kiến ra hàng ở mức 100 - 200 triệu đồng/m2 đối với chung cư tại Hà Nội.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội nhận định: "Ở mức cao như vậy, nó rất kén. Từ trước đến nay, đối với thị trường Hà Nội, chúng ta luôn luôn nhìn nhận là chiếm tỷ lệ nhỏ và tốc độ bán, tốc độ hấp thụ không thể nhanh được. Có một số dự án đã vượt quá so với giá trị thực, người mua cũng sẽ dừng lại, xem xét, chờ đợi khi có nguồn cung mới".

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE chi nhánh Hà Nội nhận định, dự kiến cả năm 2024, Hà Nội sẽ ghi nhận thêm hơn 12.000 căn hộ chung cư mở bán mới, tăng gần 20% so với năm 2023. Nguồn cung mới tiếp tục tập trung ở phân khúc cao cấp khiến giá sơ cấp tại Hà Nội năm 2024 vẫn sẽ neo ở mức cao và có thể tăng 10% theo năm. Trong khi đó, mặt bằng giá bán thứ cấp chung cư sau thời gian hai năm qua có nhiều biển động được kỳ vọng dần ổn định trở lại do lượng nguồn cung mới dồi dào hơn trong các quý tới.