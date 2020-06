Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy bị bắt: Bao nhiêu khách dính “bẫy lừa“?

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy (Công ty TNHH TMXD Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174, Bộ luật hình sự 2015.

Bị can Đinh Hồng Hải - - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy. Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TMXD Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.



Quá trình điều tra có căn cứ xác định bị can Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Thời điểm năm 2019, người dân xây nhà tại khu dân cư Tân Hồng Uy bị buộc ngừng thi công. (Ảnh: SGGP).



Các công trình đều phải tạm ngưng lại. (Ảnh: PLO).

Trước đó, nhiều khách hàng mua đất nền dự án khu nhà ở ven sông phường Bình An (phường Bình An, quận 2, TPHCM), do Công ty TNHH TMXD Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy làm chủ đầu tư, cho báo chí biết, họ mua đất nền từ năm 2001, được Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy bàn giao đất, giấy phép xây dựng...

Sau khi nhận đất người dân đã chuyển về ở ổn định được gần 20 năm. Tuy nhiên, ngày 10/4/2018, các hộ dân nhận được Công văn số 482/CV-BIDV-NKKN của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thông báo “xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay”.

Khi tìm hiểu các hộ dân phát hiện chủ đầu tư sử dụng sổ đỏ của các lô đất đã bán cho họ thế chấp tại BIDV để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam phát sinh tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng Công ty TNHH TMXD Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy không có khả năng trả nợ nên bị BIDV xử lý tài sản để thu hồi nợ và lãi vay.

Do vậy, BIDV đã kê biên, ngăn chặn đối với đất của các khách hàng đã mua, gây thiệt hại cho khách hàng.

Tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH TMXD Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy được thành lập vào ngày 11/1/1999, có trụ sở chính tại số 2A Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình.

Doanh nghiệp do ông Đinh Hồng Hải làm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.