Choáng ngợp bộ bàn ghế bằng ngọc quý của đại gia Ninh Bình

Xuất hiện tại một gian hàng Festival sinh vật cảnh ở Hà Nội năm ngoái, bộ bàn ghế bằng ngọc quý của một chủ sản xuất tại Ninh Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Dân Việt Bộ bàn ghế làm từ ngọc Hoàng Long, xuất xứ tại Myanmar với tổng cộng 8 món đồ gồm một bàn, một ghế to, bốn ghế nhỏ và hai kẹp. Ảnh: Vietnamnet Trong đó, kích thước bàn to là 1,6x1,6m, ghế to là 2,2x0,7m, ghế nhỏ là 0,9x0,9m và tương ứng với trọng lượng lần lượt là 8 tạ, 5 tạ, 3 tạ. Ảnh: Dân trí Bộ bàn ghế được chế tác vừa bằng tay vừa bằng máy và ghép lại với nhau bằng mộng sắt và keo chịu lực. Ảnh: Dân Việt Thời gian hoàn thiện bộ bàn ghế tiền tỷ là khoảng 8 tháng. Ảnh: Dân Việt Tại thời điểm đó, bộ bàn ghế bằng ngọc Hoàng Long có giá gần 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Đá Ngọc Long được khách hàng ưa chuộng bởi độ cứng tốt, độ trong suốt cao và nhiều màu sắc đẹp. Ảnh: Dân trí Mặt trước và mặt sau chiếc ghế được làm từ ngọc với các đường chế tác cực kỳ tinh xảo. Ảnh: Dân Việt Các vật dụng đi kèm, trang trí với bộ bàn ghế cũng sang trọng và tinh tế. Ảnh: Dân Việt Bình ngọc với các đường vân tự nhiên làm tăng độ sang trọng cho bộ bàn ghế. Ảnh: Vietnamnet Video: Cận Cảnh Bộ Bàn Ghế Trung Mỹ Hơn 8 Tỷ Đồng Của Nữ Đại Gia Hà Nội. Nguồn: Tin tức 24 TV



