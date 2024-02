Chợ truyền thống vắng khách, siêu thị đông đúc sức mua tăng

Đìu hiu chợ truyền thống

Những ngày cận Tết, có mặt tại chợ Hà Đông - một trong những khu chợ truyền thống có tiếng của Hà Nội, phóng viên ghi nhận phiên chợ khá tập nập người qua lại. Thế nhưng, chị H., chủ một ki-ốt cho biết: “Bình thường tầm này năm ngoái là trong này cũng đông phết rồi đấy. Năm nay thế này là vắng khách rồi. Gia đình năm nay không nhập về nhiều hàng như mọi năm.”

Bà T. chủ một ki-ốt trong chợ Hà Đông cũng cho rằng lượng hàng hóa năm nay tiêu thụ chậm hơn mọi năm, chợ vắng và không còn sầm uất như trước.”

Tại các ki-ốt bán sỉ bánh, kẹo và các loại mứt Tết trong chợ năm nay cũng không tấp nập như mọi năm, điều mà các năm trước có thể hoàn toàn trái ngược.

Góc chợ truyền thống "đìu hiu" vì vắng khách

Chị Tuyết phố Nguyễn Khuyến, Hà Đông cho biết: “Khoảng 1, 2 năm trở lại đây tôi không còn ra các khu chợ nữa. Phần vì không biết liệu đồ ăn, đồ uống có đảm bảo hay không, cũng không phải món đồ nào cũng rõ nguồn gốc xuất xứ. Thay vào đó thì tôi hay dẫn các cháu vào siêu thị vì nhiều khuyến mại, hàng đảm bảo lại vừa có chỗ cho trẻ con vui chơi.”



Dù là chợ đầu mối lớn, gần các trường đại học như: ĐH Hà Nội, ĐH Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương, Học viện An Ninh, ĐH Kiến Trúc, chợ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng không thoát khỏi cảnh đìu hiu.

Chợ Phùng Khoang vắng khách.

Theo chị Vân, chuyên nhận trông giữ xe máy ra vào tại chợ, năm nay, chợ Phùng Khoang ghi nhận lượng khách hàng sụt giảm “trông thấy”. Thông thường trước kia, thời tiết lạnh giá chợ sẽ rất đông khách mua sắm. Tuy nhiên, mấy hôm nay, cả chợ vẫn vắng, rơi vào trạng thái “ế ẩm”.



Anh Hùng, chủ một sạp giày dép cho biết, mở cửa từ 11h trưa nhưng đến lúc này (16h chiều) mới chỉ bán được một đôi giày và một đôi dép. Anh Hùng cho hay, năm nay Tết chợ vắng hơn mọi năm.

Không chỉ chợ Phùng Khoang, khu chợ trung tâm của quận Hà Đông - chợ Hà Đông, chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng), chợ Ngã Tư Sở... cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Doanh thu từ hoạt động bán hàng online tăng

Trái ngược với cảnh đìu hiu của chợ truyền thống, trung tâm thương mại và các siêu thị lại ghi nhận kết quả tăng trưởng bất ngờ. Mặc dù năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn về kinh tế của không chỉ Việt Nam và thế giới.

Trái với cảnh đìu hiu của chợ truyền thống, các siêu thị là sự lựa chọn của nhiều người dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc chuỗi WinMart cho biết, những ngày cận tết, sức mua tăng khoảng 15-20% so với tháng thường trong năm. Doanh thu từ hoạt động bán hàng online tăng khoảng 21% so với Tết 2023. Số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng thường và tăng 25% so với cùng kỳ Tết 2023.

Nhóm hàng được mua nhiều gồm: thịt, trái cây, thực phẩm khô, đồ gia dụng, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống, thực phẩm khô. Đơn hàng trung bình dao động khoảng 250-260.000đ. Riêng từ 30/1 - 5/2, giá trị giỏ hàng trung bình tăng đến 450-460.000đ.

Chuỗi WinMart những ngày cận tết sức mua tăng khoảng 15-20% so với tháng thường trong năm. Số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng thường và tăng 25% so với cùng kỳ Tết 2023.

“Để chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và lễ Tết, WinCommerce đã tích cực đàm phán, làm việc với các nhà cung cấp để thu mua sản lượng lớn từ 2-3 tháng trước đó, tăng sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai các gian hàng bán sản phẩm khuyến mại, mua 1 tặng 1 ngay phía ngoài cửa hàng để kích cầu và đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dung” – ông Dũng nói.

Phó Tổng giám đốc chuỗi WinMart cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết Giáp Thìn 2024, hệ thống bán lẻ WinCommerce, đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN, sẽ mở cửa phục vụ Tết cho tới ngày 09/02/2024 (tức 30 Tết Âm lịch) và hoạt động trở lại vào ngày 13/02/2024 (tức mùng 4 Tết Âm lịch).

Sự đa dạng về hàng hóa và giá cả khiếu người dân lựa chọn siêu thị thay vì chợ ngày càng nhiều hơn.

Cụ thể, siêu thị WinMart sẽ làm việc từ 8h sáng đến 12h trưa ngày 09/02 và mở cửa trở lại từ 8h sáng đến 10h tối ngày 13/02. Cửa hàng WinMart+/WIN sẽ làm việc từ 6h đến 12h trưa ngày 09/02 và mở cửa trở lại từ 7h sáng đến 8h tối ngày 13/02. Đây là lịch hoạt động Tết chung của hệ thống WinMart/WinMart+/WIN. Lịch này có thể sẽ được điều chỉnh theo thực tế từng địa phương, tỉnh thành trên cả nước.

Người dân Hà Nội từ nhiều năm nay quen với thói quen đi siêu thị mua sắm Tết.