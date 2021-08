Chợ “nhà giàu” Hàng Bè mở lại: Người mua bán phải quét QR, khai báo thông tin

Sau khi bị phản ánh về tình trạng treo biển thông báo, mua bán qua rào chắn, chợ Hàng Bè đã có nhiều thay đổi. Các lối ra vào chợ ở phố Hàng Bè, ngõ Cầu Gỗ đã có lực lượng chức năng bố trí người kiểm soát. Người ra vào chợ phải quét mã QR, khai báo thông tin. Hiện chợ chỉ có một lối vào duy nhất trên phố Hàng Bè, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm soát, đo thân nhiệt người ra vào chợ. Thay vì các biển thông báo tự chế, hiện nay các tiểu thương đã đăng ký in thông tin theo mẫu của Ban Quản lý chợ. Với những người không quét mã QR, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn khai báo thông tin trực tiếp qua tờ khai. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi có những thay đổi, số lượng người ra vào chợ đã giảm hẳn do chỉ có người dân trên địa bàn mới được phát thẻ đi chợ. Ban Quản lý chợ cũng đặt rào ngăn cách hướng dẫn người dân đi chợ theo luồng, hạn chế tiếp xúc. Anh Thế Sơn - nhà ở phố Hàng Trống cho biết, do không có thẻ đi chợ nên anh không được vào trong. Anh đã chụp lại danh sách các cửa hàng bán đồ thiết yếu rồi gọi điện sẽ có người mang đến tận nhà. Ban Quản lý chợ cũng đã thông báo công khai các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân ra vào chợ. Hiện các tiểu thương đã bố trí người mang đồ đến tận nhà người mua hàng nên không còn ghi nhận cảnh tập trung đông người ở các lối ra vào chợ. Diện mạo mới của chợ Hàng Bè.

