Chiêm ngưỡng loạt cây cảnh độc lạ hút khách dịp Tết 2024

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các sản phẩm phục vụ Tết ngập tràn chợ và siêu thị. Ngoài mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường, cây cảnh độc lạ cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Dân Việt Năm nay, đào lộc bình mới lạ xuất hiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Dân Việt Đào lộc bình được ghép từ 12 cây đơn lẻ, giá bán khoảng 8 - 12 triệu đồng/cây nhưng vẫn "đắt như tôm tươi". Ảnh: Dân trí Mỗi chậu cây được phủ rêu phong, lộc bình cao 1,5-2m. Ảnh: Dân trí Lần đầu xuất hiện lại kiểu dáng độc lại, người bán sợ không đủ đào lộc bình bán cho khách. Ảnh: Dân Việt Tại làng mai Bình Lợi (Bình Chánh, TP HCM), mai siêu bông lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường Tết. Giống mai siêu bông màu vàng đậm nổi bật. Ảnh: Tiền phong Đặc biệt, hoa mai siêu bông khi nở rất to. Mỗi bông hoa to khoảng 7 cm, số cánh hoa từ từ 15 - 27 cánh, trổ thành chùm, thành cụm, mùi thơm thoang thoảng đặc trưng. Ảnh: Vuonmaihoanglong Gần Tết 2024, bưởi đỏ Đông Cao (hay bưởi tiến vua) với tạo hình độc đáo đúc chữ "Tài - Lộc" được săn đón đến "cháy hàng". Ảnh: Kinhtedothi Bưởi đỏ Đông Cao gồm hai loại: Bánh men và trái mũm, được ép khuôn tạo hình hai chữ tài - lộc từ khi quả còn non. Ảnh: Người lao động Nhờ tạo hình kỳ công, bưởi đỏ tiến vua có giá 250.000 đồng/1 quả. Ảnh: Người lao động Ngoài ra, bưởi tạo hình hồ lô cũng khá hút khách. Ảnh: KinhtedothiQuýt lục bình khổng lồ ở Hưng Yên giá hàng chục triệu cũng được khách hàng quan tâm. Ảnh: VOV Quýt uốn thành hình trái tim độc lạ. Ảnh: VOV

