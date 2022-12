Chiêm ngưỡng 3 công trình Việt giành giải kiến trúc toàn cầu 2022

Năm 2022, công trình "nhà cộng đồng Casamia" của KTS Võ Trọng Nghĩa giành chiến thắng tại Architecture Masterprize 2022 ở hạng mục kiến trúc nghỉ dưỡng. Tọa lạc tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam), Nhà cộng đồng Casamia lấy cảm hứng từ hình ảnh cây dừa nước và được dựng lên từ vật liệu tre, vốn là một vật liệu gần gũi trong đời sống của người Việt. Cấu trúc tre gồm nhiều lớp lang đan lại với nhau, hiệu quả cho việc tiêu âm, phù hợp với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Kết cấu tre hỗn hợp bao gồm 22 khung vòm là cột và giàn mái kết hợp với hệ thống giằng ngang. Trong khi đó, "Thắng House" được xây tại Đà Nẵng được giải thưởng Honorable Mention tại hạng mục kiến trúc nhà ở. Ngôi nhà được chia thành hai phần. Phần thứ nhất gồm không gian sinh sống của gia đình, phần còn lại được xem như là "một công viên nhỏ giữa thành phố nhiều bê tông”. Không gian xanh đối diện với không gian ở, giúp cung cấp không khí trong lành, khuếch tán ánh sáng vào trong nhà. Công trình The Kaleidoscope của Việt Nam cũng giành chiến thắng tại hạng mục Kiến trúc – Văn phòng của giải thưởng kiến trúc Loop Design Awards 2022. The Kaleidoscope là tòa nhà rộng 960 m2, được xây dựng làm văn phòng kết hợp nhà ở, nằm trong khuôn viên một công ty thuộc khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá gắn liền với nét đặc trưng của người nông dân Việt Nam, toà nhà thiết kế mái rộng tỏa bóng che mát cho toàn bộ không gian bên trong. Phần mái phía trên được thiết kế với các lỗ hình tam giác, vừa cung cấp nước tưới tự nhiên, vừa tạo ra những bóng sáng với hoa văn ấn tượng và thay đổi liên tục trên tường. Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

