Chị em Hà thành săn lùng cành cây độc đáo chơi Tết

Năm nay, do đào rừng tự nhiên bị cấm chặt, cấm mua bán nên những cành mận rừng cổ trở thành loài hoa hút khách trên thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Những cành mận rừng với hoa trắng thuần khiết có giá bán không cố định. Cành mận nhỏ giá thường ở mức 600.000 đồng, còn những cành to đẹp giá dao động từ 1-3 triệu đồng/cành. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Cành mận đường kính lớn có thể được chào bán với mức giá từ 4-5 triệu đồng/cành. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Những cành hoa mận nhìn khô như củi, cành trơ trụi chẳng có lá chỉ cần cắm vào bình nước là sống được và nở hoa từng chùm. Đặc biệt, hoa mận có thể chơi được hết mấy tháng xuân. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Năm nay, dân thành thị có xu hướng săn lùng, chọn mua cành cà phê về làm cảnh, trang trí nhà dịp Tết cho khác biệt. Ảnh: FB Lê Văn Tính Những cành cà phê được cắt tại nhà vườn ở Đắk Lắk, Lâm Đồng. Ảnh: FB Lê Văn Tính Giá bán lẻ cho mỗi cành cà phê có chiều dài 60 - 100cm là 90.000 đồng. Ảnh: FB Lê Văn Tính Đối với khách ở xa như Hà Nội, cành cà phê sẽ được vận chuyển theo đường hàng không để đảm bảo chất lượng. Ảnh: FB Lê Văn Tính Những cành mơ rừng trắng tinh khôi cũng được đông đảo khách hàng mua về chơi Tết. Ảnh: Vietnamnet Giá cho mỗi cành hoa mơ rừng dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/cành nhỏ, 400.000 – 600.000 đồng/cành vừa, 800.000 – 1.000.000 đồng/cành to. Ảnh: Vietnamnet Video: Dán tem phân biệt đào rừng với đào trồng? Nguồn: ANTV

