Lê, đào rừng trái mùa thành "hàng hiếm"... chị em HN lùng mua

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng từ vài tuần nay, những cành lê rừng trắng muốt đã được rao bán trên chợ mạng, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng mê hoa. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Chị Nguyễn Bích Thảo (chuyên bán các loại hoa, cây cảnh ở Hà Nội) cho biết, bình thường chỉ đến dịp Tết Nguyên đán mới có hoa lê rừng. Thế nhưng năm nay rất lạ là hoa lê rừng đã bung nở. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Lê rừng trái mùa nhưng được cho là đẹp hơn cả chính vụ. Những cành lê rừng trái vụ có đủ các loại từ dáng huyền đến gốc cổ thụ rêu phong. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Lê rừng được báo theo cành, giá từ 150.000 - 700.000 đồng/cành, tùy độ to, nhỏ. Đáng chú ý, những cành to đẹp, giá có thể lên tới hơn 1 triệu đồng. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Theo người bán, lê rừng trái mùa, không có nhiều hàng. Mỗi ngày, chỉ nhập được khoảng hơn 100 cành và không đủ trả cho khách đã đặt trước. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Chị Huyền (Hà Nội) mê sắc trắng tinh khôi của lê rừng nên đã đặt mua vài cành về trang trí trong nhà. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Theo chị Huyền, do trái mùa nên lúc mới mua về, những cành lê rừng còn khá ít bông. Tuy nhiên, khoảng 2-3 tuần sau bông nở chi chít đẹp mê mẩn. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Tương tự, cô Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đặt mua lê rừng trái mùa nhưng phải đợi đến 5 ngày mới có hàng. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Không chỉ lê rừng, trên chợ mạng những cành đào rừng cũng được rao bán với giá từ 150.000 - 300.000 đồng/set (3-5 cành). Ảnh: Vietnamnet. Giá mỗi cành đào phụ thuộc vào thế cành và số lượng hoa nhiều hay ít. Ảnh: Vietnamnet. Chị Thái Hà (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, năm nào dịp Tết Nguyên đán chị cũng mua đào về cắm nhưng năm nay là lần đầu tiên chị mua được đào khi Hà Nội mới chớm lạnh như bây giờ. Ảnh: Vietnamnet. Cô Trang - một đầu mối bán hoa online tiết lộ, những cành đào này được người dân miền núi tách tỉa trong vườn đào nhà mình, chọn lựa những cành nở hoa sớm để bán chứ không phải chặt cây phá vườn. Ảnh: Facebook. Cô Trang thừa nhận người dân đang rất thích thú với những cành đào rừng đang chớm nở. Lượng khách đặt mua tương đối nhiều. Ảnh: Facebook. Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

