Chênh lệch giá máy thở gấp đôi: Công ty Y tế An Sinh nói gì?

Theo lãnh đạo Công ty An Sinh, cấu hình máy thở khi khai báo giá tham chiếu trên cổng thông tin Bộ Y tế là theo cấu hình tối đa. Thực tế, Công ty bán giá máy theo cấu hình.

Liên quan đến việc Bộ Y tế có văn bản đề nghị làm rõ thông tin báo giá máy thở của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế An Sinh (gọi tắt là Công ty An Sinh), ngày 12/8, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống ông Nguyễn Tăng Hòa - Giám đốc Công ty Y tế An Sinh cho biết đơn vị đã có báo cáo giải thích gửi đến Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.

“Cùng một model máy thở MV2000 EVO5, nhưng cấu hình (phần mềm, phần cứng) rất khác nhau theo giá bán và giá công khai trên trang của Bộ Y tế. Cụ thể là trên trang công khai có cấu hình hiện đại hơn: model thở cao tần HFOV, bộ đo khí mê EtCO2, cảm biến SpO2, máy nén khí rời. Ngoài ra, còn một số yếu tố liên quan khác”, Công ty An Sinh lý giải.

Trong thông cáo báo chí phát đi cùng ngày, lãnh đạo Công ty An Sinh cho rằng thông tin Công ty thổi giá, nâng giá máy thở giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 là không đúng. Giá máy thở kê khai trên cổng thông tin Bộ Y tế và giá bán cho các đối tác là “một hiểu lầm đáng tiếc”.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc chênh lệch giá gấp đôi đối với máy thở.

Công văn của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 11/8, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở (model MV2000 EVO5, hãng sản xuất: Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc) được Công ty An Sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử https://congkhaiyte.moh.gov.vn là 960,5 triệu đồng/1 máy.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, tại cùng thời điểm báo giá (cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên) do phía công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu đồng/1 máy.

Bộ Y tế đề nghị Công ty Y tế An Sinh khẩn trương, nghiêm túc rà soát và có báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến (chênh lệch tới khoảng 210% so với giá báo giá).