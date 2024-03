Chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Thịnh Phát mở rộng ở Long An

Cụ thể, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất của dự án 112,87 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.443,122 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 268,5 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày 11/3/2024 đến ngày 28/11/2055.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Long An và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Long An; phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.