Ám ảnh những vụ cháy khu công nghiệp kinh hoàng

'Biển lửa' bao trùm cụm công nghiệp Nhơn Bình, Bình Định: Sáng ngày 13/4/2022, đã xảy ra cháy tại nhà kho của Công ty TNHH tổng hợp Tấn Phát thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định). Thời điểm trên tại nhà xưởng của công ty có nhiều gỗ, vật liệu dễ bắt lửa, kèm theo thời tiết nắng nóng nên đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao hàng trăm mét. Đám cháy khiến nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi. (Ảnh: Vietnamnet) Cháy lớn tại công ty thu gom phế liệu Hải Dương: Đám cháy bùng phát vào 16h ngày 4/4/2022 tại khu vực kho, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Phát Hưng (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương), đây là lần thứ hai xảy ra cháy lớn tại công ty này. Do nhà xưởng lớn, chứa rác thải công nghiệp dễ bắt lửa như vải vụn, nilon, nhựa... nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nhân Dân) Cháy tại Khu Công nghiệp Hòa Hiệp ở Phú Yên: Tối 25/3/2022, tại Khu Công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra một vụ cháy nhà xưởng sản xuất đá cây thuộc Công ty TNHH đồ hộp Blue Sea. Nguyên nhân gây ra cháy là xưởng sản xuất đá cây của Công ty đang sửa chữa, trong quá trình công nhân gò hàn do sơ suất để phát lửa gây cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Ảnh: VOV) Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 nhà xưởng gỗ ở KCN Nam Tân Uyên: Vụ cháy xảy ra ngày 1/3/2022 tại nhà xưởng một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất nằm trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Do khu nhà xưởng của công ty có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu nhà xưởng rộng khoảng hơn 400 m2 cùng nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Người Lao Động) Cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn ở KCN Tân Phú Trung: Sáng 30/12/2021, lửa lớn bùng lên sau tiếng nổ ở khu vực sản xuất của công ty cách âm, cách nhiệt rộng 9.500 mét vuông trong KCN Tân Phú Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM). Vụ việc khiến một người bị thương, một số người khác ngạt khói và nhiều tài sản bị hư hại. (Ảnh: PLO) Cháy lớn thiêu rụi gần 10.000 m2 nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang: Ngày 14/11/2021, tại Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra cháy lớn. Đây là nhà xưởng sản xuất nhựa, có nhiều vật liệu dễ cháy, ngoài ra còn có bể chứa dầu lớn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản. (Ảnh: TTXVN) Cháy lớn tại xưởng sản xuất mút xốp tại KCN Nam Tân Uyên: Ngày 22/9/2021, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất mút xốp nằm trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Do kết cấu xây dựng nhà xưởng của công ty chủ yếu là khung thép, mái tôn, vách tường, nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Tổng diện tích cháy vào khoảng 3000 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản cho công ty. (Ảnh: VOV) Cháy dữ dội tại công ty hóa chất trong Khu công nghiệp Long Bình: Ngày 28/6/2021, bên trong Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh hóa chất Airang (Khu công nghiệp Long Bình, Đồng Nai) chuyên sản xuất mực in bao bì và hạt nhựa bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khoảng 1.500m2 nhà xưởng, nguyên vật liệu, hóa chất, máy móc… bên trong gần như bị cháy rụi. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Hỏa hoạn lớn ở xưởng làm nhang rộng 2.000m2 tại Bình Dương: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 27/6/2021 tại xưởng nhang thuộc doanh nghiệp tư nhân nằm trên khu phố Đông Tác, thành phố Dĩ An (Bình Dương). Diện tích của nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2, dựng bằng khung thép, mái tôn, bên trong chứa chủ yếu là nhang và các sản phẩm dễ cháy nên diện tích đám cháy lên đến hơn 400m2, cột khói bốc cao nghi ngút. (Ảnh: Công an cung cấp) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Cháy dữ dội tại công ty hóa chất trong Khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: ANTV)

