Chân dung chủ KĐT An Huy- Bắc Giang bị đề nghị xử phạt

Theo Báo Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận số 305/KL-TTr về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng đối với Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang, giai đoạn năm 2019 - 2022.



Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang là chủ đầu tư dự án Khu đô thị An Huy (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên). Quy mô dự án sau điều chỉnh hơn 55ha.

Trong đó, Kết luận chỉ ra một số vi phạm, và đề nghị giám đốc Sở Xây dựng theo thẩm quyền chỉ đạo bộ phận chuyên môn xem xét, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng liên quan đến các hành vi vi phạm khi triển khai, thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy thành lập ngày 22/12/2002, có trụ sở chính tại số 232/5, đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Theo giới thiệu, năm 2002, ông Nguyễn Thế Bạch cùng ông Đàm Thận Chiêm (Thành viên HĐQT) và bà Hoàng Kim Thu (Thành viên HĐQT) sáng lập ra Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy. Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Thế Bạch.

Đối với Chi nhánh Bắc Giang của công ty này được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký cấp lần đầu ngày 20/11/2009. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Quang Cường.

Khu đô thị An Huy ở Bắc Giang. (Ảnh: Tiền Phong).

Trở lại với Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, cơ quan Thanh tra đã chỉ chỉ ra, về thuế TNDN và Thuế GTGT, năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang đã ký chuyển nhượng 1 lô đất có đơn giá chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn đơn giá được phê duyệt, dẫn đến việc kê khai, quyết toán không đầy đủ doanh thu là hơn 270 triệu đồng, vi phạm quy định của Bộ Tài chính. Đồng thời, việc kê khai không đầy đủ doanh thu đã dẫn đến việc kê khai thiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp với số thuế được xác định là 27 triệu đồng.

Về thuế TNCN, trong năm 2021 – 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang có phát sinh việc vay tiền từ ông Nguyễn Thế Bạch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số tiền là 213,55 tỷ đồng; tổng số tiền lãi vay phát sinh đã trả người cho vay là hơn 5,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi trả tiền lãi vay, Chi nhánh Bắc Giang không khấu trừ, nộp thuế TNCN, vi phạm quy định của Bộ Tài chính. Số thuế TNCN phát sinh phải nộp được xác định là hơn 262 triệu đồng (ngày 16/5/2024, đơn vị đã kê khai bổ sung và nộp số thuế TNCN phát sinh trên vào NSNN do đó Thanh tra tỉnh Bắc Giang không thu hồi số tiền trên).

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công, nghiệm thu, thanh toán các hạng mục công trình đã có một số vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với giá trị xây lắp được xác định là hơn 668 triệu đồng. Ngoài ra, việc chủ đầu tư xác định chi phí quản lý dự án với hệ số k=1 là không phù hợp với quy định.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang quyết định thu hồi tổng số tiền thuế GTGT là 27 triệu đồng do Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang kê khai không đầy đủ doanh thu đã dẫn đến việc kê khai thiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Đồng thời, chủ đầu tư thực hiện giảm trừ khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án Khu đô thị An Huy với giá trị xây lắp là hơn 668 triệu đồng.

Ngoài đề nghị xử phạt Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang, cơ quan Thanh tra còn yêu cầu, Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang liên quan đến tổng số thuế phải nộp bổ sung phát hiện qua thanh tra nhưng chưa nộp ngân sách Nhà nước là hơn 7,8 tỷ đồng và tiền sử dụng đất chưa nộp của đợt 6 với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.