Cặp bưởi chơi Tết giá tiền triệu vẫn không đủ cho khách đặt mua

Xưa kia, bưởi đỏ Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) dùng để tiến vua, còn ngày nay được người dân tìm mua để thờ cúng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Dân Việt. Những ngày gần Tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá 250.000 - 300.000 đồng/quả hoặc có thể đắt hơn. Ảnh: Internet Đặc biệt, cặp bưởi đẹp có giá tới hơn một triệu đồng vẫn được khách hàng đặt mua. Ảnh: Vietnamnet. Những ngày cuối năm, bưởi Lâm Động (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khổng lồ, vàng tươi được nhiều người đặt mua bày bàn thờ Tết. Ảnh: Tiền phong. Bưởi Lâm Động kích thước lớn từ 4-6kg/quả, thậm chí có quả nặng 7kg, to gấp 3-4 lần những giống thông thường. Ảnh: Tiền phong. Mỗi quả bưởi khổng lồ Lâm Động giá bình quân 600.000-800.000 đồng. Đối với những quả to vượt trội hoặc đỏ tươi có giá 1-1,2 triệu đồng/quả. Ảnh: Tiền phong. Có màu vàng óng đặc trưng nên bưởi Diễn không chỉ hút khách bằng những trái chưng riêng lẻ mà các chậu bonsai cũng được chuộng. Ảnh: Vietq. Giá bưởi bonsai phụ thuộc vào lượng quả cũng như dáng của cây, dao động từ vài triệu tới vài chục triệu đồng. Ảnh: Vietq. Bưởi tạo hình hồ lô, thỏi vàng hay khắc chữ thư pháp cũng luôn đắt hàng dịp Tết Nguyên đán. Những trái bưởi này không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn trong năm mới. Ảnh: Người lao động. Được làm từ bưởi Diễn, bưởi da xanh, bười tạo hình có giá tới vài trăm nghìn đồng/trái (tùy kích cỡ và tạo hình). Trái đẹp mắt, cầu kỳ giá có thể đến hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Baotintuc Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24.

