Cao tốc Vũng Tàu - Biên Hoà đội vốn gần 3.700 tỷ do đâu?

Ủy ban Kinh tế Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ GTVT đã trình bày báo cáo về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, dự án Cao tốc Vũng Tầu - Biên Hoà vốn được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng nay đã tăng thêm hơn 3.670 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần một tăng hơn 1.195 tỷ đồng; dự án thành phần hai tăng gần 1.490 tỷ đồng; dự án thành phần ba tăng hơn 989 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Vũng Tàu - Biên Hoà có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km), chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.



Dự án Cao tốc Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị chậm tiến độ vừa đội vốn gần 3.700 tỷ đồng

Theo dự kiến, tiến độ dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026, cả 3 dự án thành phần đều được đồng loạt khởi công vào ngày 18/6/2023.



Tuy nhiên, sau gần ba tháng khởi công, tiến độ dự án đang triển khai rất chậm. Công tác bàn giao mặt bằng tại tỉnh Đồng Nai vẫn không chuyển biến. Đặc biệt, việc xây dựng khu tái định cư cho người dân vẫn còn dang dở.

Đại diện Bộ GTVT thông tin, dự án thành phần 3 dài 19,5km thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao gần 78%. Trong khi đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 mặt bằng được bàn giao không đảm bảo để triển khai thi công. Cụ thể, dự án thành phần một chưa bàn giao mặt bằng còn dự án thành phần hai mới bàn giao được khoảng 5,82%.

Nguyên nhân do kiểm đếm chậm, đơn giá bồi thường chưa được phê duyệt và do vướng thủ tục điều chỉnh an ninh - quốc phòng. Việc thu hồi đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai thuộc phạm vi dự án thành phần 1, thành phần 2 và khu tái định cư Long Đức cũng chưa thể thực hiện do chưa thống nhất về giá hỗ trợ.

Trước tình trạng trên, Ban QLDA2, Bộ GTVT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cần quyết liệt chỉ đạo bồi thường GPMB, cần khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá đất, lên phương án bồi thường.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, một mặt cần ưu tiên bàn giao các vị trí mặt bằng để thi công các hạng mục quan trọng của dự án như các vị trí xử lý đất yếu, nút giao, đường tiếp cận công trường, mặt khác ẩy nhanh thủ tục, tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các khu tái định cư.