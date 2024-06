Cận cảnh tuyến đường 2.100 tỷ nối cao tốc đắt nhất Việt Nam

Dự án đường ven sông giai đoạn một (Từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) được triển khai từ tháng 6/2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Dự án đường ven sông giai đoạn một có điểm đầu nối với tuyến nhánh 5.2 nút giao Đầm Nhà Mạc (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng), điểm cuối nối với đường tỉnh 338 tại KM6+838 (cạnh Khu công nghiệp sông Khoai). Tổng chiều dài của tuyến khoảng 11,4 km. Đường ven sông tạo kết nối sẽ góp phần giúp Khu công nghiệp sông Khoai và Khu kinh tế ven biển Quảng Yên tăng thêm sức hút đối với các nhà đầu tư lớn trên thế giới khi có hệ thống giao thông hoàn thiện, tính kết nối liên vùng cao.

Đường ven sông giai đoạn một được thiết kế quy mô đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe, nền đường rộng 15 m. Trên tuyến được thiết kế 2 cầu bắc qua sông Rút và sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên.

Tuy nhiên, tính đến nay, sau khoảng 3 năm thi công, ngoài 2 cầu sông Rút và sông Chanh đáp ứng được yêu tiến độ khi cơ bản hoàn thành các hạng mục chính thì các hạng mục còn lại triển khai rất chậm.

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ so với dự kiến được xác định là do thiếu mặt bằng, thiếu nguồn nguyên liệu đất, cát đắp nền. Bên cạnh đó, giá vật liệu có nhiều biến động so với thời điểm ký kết hợp đồng nên tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Tại vị trí cầu sông Chanh, dù các hạng mục chính của cầu đã cơ bản hoàn thành, nhưng vị trí đường dẫn vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Điều này dẫn đến việc công tác tổ chức thi công không liền mạch, khó triển khai đồng loạt.

Trên tuyến đường ven sông, không có sự xuất hiện của máy móc và công nhân thi công. Tại nhiều đoạn, do lâu chưa được thi công xung quanh cỏ đã mọc um tùm, vật liệu ngổn ngang.

Hiện, cơ quan chức năng cũng như nhà thầu đang khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ảnh: ĐP

Tương lai khi tuyến đường ven sông giai đoạn một hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của Quảng Ninh, góp phần quan trọng để mở rộng không gian phát triển, kết nối khu vực phía Tây… Ảnh: Phối cảnh nút giao Đầm nhà Mạc.















