Cận cảnh trạm bơm tiêu nước lớn nhất Hà Nội đang bị “truy” tiến độ

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư từ 23/2/2013. Đến tháng 12/2015, chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Dự án này là cụm công trình có hai hạng mục lớn, gồm: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh. (Ảnh: Tiền Phong). Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 1/2020, cụm công trình đầu mối đã được đưa vào vận hành, TP Hà Nội bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý. (Ảnh: Người đưa tin). Trạm bơm có 10 tổ máy, công suất 120 m3/s, công suất thoát lũ lớn nhất Hà Nội, có nhiệm vụ tiêu nước cho hơn 6.000 ha nông nghiệp, hỗ trợ thoát nước cho khu vực quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng và một phần của quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa hoạt động cầm chừng. Khu vực phía Tây Hà Nội bao gồm các quận huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng. (Ảnh: Tin Tức). Liên quan đến vấn đề này, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã nhiều lần chất vấn về tiến độ của dự án. Gần đây nhất, sáng 5/7, tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã phải than là “chậm quá!”. (Ảnh: Tiền Phong). Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, dự án có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 30,7 ha, sau rà soát cần GPMB 29,15 ha. Hiện đã GPMB được 28,45 ha, đạt 97,59% và đã bàn giao cho chủ đầu tư 26,32 ha để thi công. Quá trình GPMB có nhiều khó khăn do vướng nhiều cơ chế chính sách vì dự án trải qua nhiều giai đoạn. (Ảnh: VOV). Theo bà Hà, quận Hà Đông đang tập trung chuẩn bị xây dựng phương án tái định cư cho 43 hộ dân tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Sở Xây dựng cũng đã có quyết định đối với 122 hộ dân muốn tái định cư bằng nhà. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thành GPMB trong năm 2023. (Ảnh: VOV). Về tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sau khi GPMB xong, các đơn vị thi công, chủ đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng kênh dẫn nước La Khê. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Do kênh dẫn nước La Khê bị "đắp chiếu" vì vướng GPMB nên trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã phải hoạt động cầm chừng dù đã hòan thành được hơn 3 năm. (Ảnh: Sức khỏe&Đời sống). Nhiều hạng mục kênh La Khê vẫn đang còn thi công dang dở. (Ảnh: ANTĐ). Rác thải 2 bên bờ kè của kênh La Khê. (Ảnh: Sức khỏe&Đời sống). Công trình kênh La Khê hiện đã hoàn thành 67% khối lượng. Hạng mục còn lại gồm 2,4 km hai bờ kênh, dầm chống đáy kênh, nạo vét hoàn thiện mặt cắt kênh, làm đường giao thông hai bên bờ, trồng cây xanh và thi công đèn chiếu sáng hai bên đường. (Ảnh: ANTĐ).

