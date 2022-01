Cận cảnh siêu cây “Độc long kim cương” 22 tỷ về tay đại gia Hải Dương

Ông Hoà Taxi (ở Hưng Yên) từng gây xôn xao làng cây cảnh Việt Nam với báu vật sanh cổ "Độc long kim cương" được thượng khách trả 1 triệu USD (22 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông nhất quyết không bán. Ảnh: Dân trí Mới đây, cây sanh đã được chuyển nhượng cho một đại gia Hải Dương. Giá trị thương vụ không được tiết lộ nhưng giới sinh vật cảnh đồn đoán, mức giá có thể vượt xa mức 22 tỷ đồng được trả giá trước đó. Ảnh: chụp màn hình Cây sanh cổ trăm tuổi này là dòng sanh nam điền, đã được mua lại từ một nghệ nhân người Nam Định, với giá 550 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Trước khi về tay ông Hoà, tác phẩm sanh cổ có tên "Đệ nhất long". Ảnh: Dân Việt Cây sanh cổ thu hút người chơi bởi bộ rễ cực phẩm và bộ tay cành đẹp. Ảnh: Dân trí Dáng của cây mang hình con rồng, biểu tượng cho sự quyền quý, cao sang. Ảnh chụp màn hình Bộ rễ già đan vào nhau ôm đá nguyên khối, sần sùi. Ảnh chụp màn hình Tên cây có ý nghĩa là cây độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có 1 mà không có 2. Ảnh: Dân Việt Ông Hòa tâm sự, vì nhiều lý do như sức khoẻ và các dự định tương lai, ông đã chuyển nhượng "Độc long kim cương" cho đại gia Hải Dương - người khách lâu năm. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị Theo nghệ nhân Hưng Yên, nhiều chậu cảnh ở Việt Nam đang phát giá hàng chục tỷ đồng, nếu so sánh, "Độc long kim cương" phải đáng giá 300 tỷ. Ảnh chụp màn hình Dù vậy, ông cho rằng, nếu là chủ cây thì tự khen là chưa hẳn đúng, cây đẹp, giá trị hay không phải do người xem, người chơi quyết định. Ảnh chụp màn hình Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet

