Cận cảnh khách sạn 5 sao tuyển Việt Nam nghỉ tại Philippines

Trước trận gặp Philippines ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được ở khách sạn 5 sao New Coast Manila. Ảnh: Dân trí New Coast Manila là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cách sân thi đấu Rizal Memorial khoảng 2 km. Ảnh: Booking Khách sạn New Coast Manila nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Manila, hướng ra vịnh Manila. Ảnh: Booking Bể bơi ngoài trời thiết kế đẹp mắt. Ảnh: Booking Các phòng trong khách sạn rộng rãi với TV màn hình phẳng 32 inch. Ảnh: Booking Phòng nào trong khách sạn cũng có tầm nhìn tuyệt đẹp từ cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn. Ảnh: Booking Phòng tắm lát đá cẩm thạch. Ảnh: Booking Thực đơn của khách sạn phong phú, đa dạng giúp các cầu thủ Việt Nam cảm thấy ngon miệng và hồi sức nhanh chóng. Ảnh: VFF Khu vực phòng gym phục vụ các bài tập vận động cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Booking Khách sạn New Coast Manila có khu vực riêng để đội tuyển trao đổi, hội họp chuyên môn. Ảnh: BookingBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

