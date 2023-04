Cận cảnh dự án Hội An Golden Sea của CĐT Năm Sao “ngủ quên“

Dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea do Công ty CP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư tại phường Cẩm An (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) được khởi công xây dựng vào năm 2019. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật). Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 6,98ha, gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển An Bàng với mức đầu tư ban đầu 996 tỷ đồng và sau đó nâng lên hơn 2.000 tỷ. (Ảnh: Phối cảnh tổng quan dự án được chia sẻ trên mạng xã hội). Dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea được rao quảng cáo là xây dựng theo tiêu chuẩn 7 sao với khoảng 800 căn hộ 1 phòng ngủ với các vật liệu nội thất được phủ vàng 24k. (Ảnh: Người lao động). Dự kiến khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sẽ bàn giao vào năm 2021, nhưng chủ đầu tư đã được gia hạn đến cuối năm 2022. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp). Do không để hoàn thiện đúng tiến độ nên tháng 4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án Hội An Golden Sea đến tháng 7/2023. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp). Đến nay, dự án mới chỉ xây dựng được 2 tòa nhà, tường bao, cổng chính và một số công trình phụ trợ, toàn bộ công trường đã dừng thi công. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật). Các hạng mục thi công tại dự án hiện vẫn đang dang dở, công trường chỉ có bảo vệ trông coi. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp). Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea dừng thi công do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp). Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đang thanh tra dự án này, trường hợp dự án có vi phạm, chủ đầu tư không triển khai sẽ xem xét đề xuất thu hồi. (Ảnh: cafeland). Dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sở hữu vị trí đắc địa tại mặt tiền tuyến đường du lịch ven biển nhưng đang trong trạng thái “ngủ quên” sau nhiều lần gia hạn tiến độ. (Ảnh: cafeland).

