Cận cảnh dự án công viên Thiên Bút thành nơi tiêm chích ma túy

Năm 2017, dự án công viên Thiên Bút và khu đô thị sinh thái Thiên Tân được Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nguồn vốn thực hiện đối với dự án này trước mắt do Công ty đầu tư, sau đó tỉnh sẽ thanh toán lại cho công ty bằng quỹ đất. Thế nhưng, việc đầu tư theo hình thức BT sau đó đã bị dừng và dự án không được triển khai. Đến tháng 5/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hủy dự án đầu tư theo hình thức BT và triển khai thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách. Diện tích công viên Thiên Bút gần 42ha. Đến cuối tháng 3/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực công viên Thiên Bút, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, tổng mức đầu tư dự án công viên Thiên Bút khoảng 580 tỷ đồng, với đất sử dụng dự án là 40 ha. Thời gian thực hiện từ 2022 đến hết năm 2025. Đến nay, dự án công viên Thiên Bút vẫn chưa được triển khai, khiến cảnh quan khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Những căn nhà bên trong khu đất công viên Thiên Bút hoang tàn, nhếch nhác, bao quanh là cây cỏ dại um tùm. Thậm chí, khu vực đất dự án còn trở thành điểm tụ tập tiêm chích của các đối tượng nghiện ma túy. Kim tiêm mà các con nghiện tụ tập, chích ma túy rồi bỏ lại bên trong các căn nhà hoang ở khu đất dự án. Kim tiêm chích ma túy nằm vương vãi nhiều chỗ. Việc dự án công viên Thiên Bút trở thành nơi tiêm chích ma túy của các con nghiện khiến người dân sống gần khu vực bất an. Vỉa hè tuyến đường gần khuôn viên dự án cũng xuất hiện đầy kim tiêm. Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Đình Sáu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8, phường Nghĩa Chánh cho biết, nhiều năm nay công viên Thiên Bút trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy của các con nghiện khiến người dân sống xung quanh công viên rất bất an. Một góc núi Thiên Bút, nơi quy hoạch xây dựng công viên Thiên Bút.

