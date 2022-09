Hà Nội: Loạt showroom ô tô nhếch nhác “bám” công viên hồ điều hòa

Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) được khởi công vào quý II/2016, hoàn thành quý IV/2021, với mặt nước hồ điều hoà tối thiểu 190.000 m2, đất công viên và cây xanh 88.000 m2. Khu quảng trường lễ hội CX1 gần 31.000 m2, khu cây xanh thể dục thể thao và giải trí CX2 gần 23.000 m2 và khu cây xanh đường dạo CX3 34.000 m2. Tổng mức đầu tư của dự án 744,7 tỷ đồng. Dự án sau khi chậm tiến độ đã được lùi thời gian tới tháng 10/2022. Đến nay (7/9/2022), các hạng mục của dự án này đang khẩn trương được công nhân hoàn thiện. Đáng chú ý, nằm ngay cạnh dự án công viên hồ điều hòa CV1, bỗng xuất hiện một khu showroom trưng bày, mua bán xe ô tô cũ mới. Ghi nhận của phóng viên ngày 7/9/2022 cho thấy, khu showroom này được xây đan xen bằng những mái tôn quây vào nhau và các khung sắt thép lớn dựng tạm bợ, xập xệ. Hàng chục chiếc xe ô tô cũ mới không chỉ được trưng bày bên trong showroom mà còn bày cả ra bên ngoài, thậm chí xếp thành hàng dài dọc vỉa hè đường Phạm Hùng và một góc đường tiếp giáp với công viên. Khu showroom ô tô này hoạt động một cách nhộn nhịp, khách hàng ra vào liên tục. Theo phản ánh, khung giờ cao điểm, người dân di chuyển qua đây thường xuyên bị những chiếc xe ô tô trưng bày la liệt trên vỉa hè và lòng đường của khu showroom này gây cản trở. Khu showroom ô tô này có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Khu showroom ô tô “bám” công viên hồ điều hòa hơn 700 tỷ chia ra thành nhiều gian hàng, đều được gắn biển hiệu mua/bán với kích thước lớn. Cùng với đó là những thông tin in địa chỉ, số điện thoại của chủ cơ sở loằng ngoằng cho khách hàng tiện liên lạc như: Tuấn Dũng Auto; Auto Hoàng Thư; Thanh Auto... Chủ showroom còn ngang nhiên “xé” hàng rào quây phần đất sử dụng sai mục đích của Công an sở tại để làm chỗ trưng bày xe ô tô. Thông tin với báo chí về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, phần đất bên cạnh dự án công viên hồ điều hòa CV1, ngoài phần đất trồng cây xanh vẫn còn một phần đất là của người dân và chưa thực hiện cưỡng chế xong. Nguyên nhân là do một showroom ô tô còn tồn tại. Những ki-ốt mọc tràn lan bên cạnh, UBND phường Mỹ Đình 1 đã vào cuộc tiến hành việc xử lý vi phạm. Hình ảnh nhếch nhác phía sau khu showroom ô tô. Đủ thứ rác thải tại đoạn đường tiếp giáp với công viên, nằm sau khu showroom ô tô. Mời độc giả xem video: Showroom ô tô “bám” công viên hồ điều hòa 700 tỷ ở Hà Nội

