Cận cảnh cặp me cổ nhất Việt Nam trả 10 tỷ không bán

Ông Nguyễn Phước Lộc (52 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) sở hữu cặp me kiểng được xác lập kỷ lục “Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam” vào năm 2013. Ảnh: Lao động Đây cũng là cây kiểng cổ đầu tiên tại Đồng Tháp dành được kỷ lục này. Ảnh: Dân Việt Hai cây me được ông mua từ năm 1993 ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vào 2 thời điểm khác nhau. Sau đó, ông kỳ công chăm, cắt tỉa, chỉnh sửa và tạo dáng, để cây có được hình dáng cân xứng và độc đáo. Ảnh: Giáo dục và Thời đại Đến nay, cặp me kiểng của ông có tuổi đời mỗi cây hơn 150 năm tuổi. Ảnh: NongnghiepVN Cây me cao 6m với đường kính tán cây 3,5m, bề hoành gốc 1,4m, có hình dán nhỏ dần từ gốc đến ngọn như cây thông. Ảnh: NongnghiepVN Trên thân, mỗi một nhánh nhỏ có 3 chi, trong đó một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống. Ảnh: Người lao động Gốc, rễ 2 cây me kiểng cổ to và có hình dáng rất đẹp. Ảnh: NongnghiepVN Cặp me được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, từ bón phân đến phun thuốc và cắt tỉa cành lá...Ảnh: NongnghiepVN Mỗi năm, cây me cho trái rất sai, khi chín trái có vị ngọt chua. Ảnh: Dân Việt Đã có nhiều người tới hỏi mua và có người ngã giá hơn 10 tỷ đồng nhưng ông Lộc không bán. Ảnh: Người lao động. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

