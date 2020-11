Ngắm cụ me dáng thác đỏ, đại gia trả 3,5 tỷ chủ vẫn chưa bán

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Bình (TP HCM) sở hữu cây me cổ với dáng thế bonsai mềm mại được nhiều người ví von như hình thác đổ. Ảnh: Người đưa tin. Theo tiết lộ, cây me đã tồn tại ít nhất một thế kỷ được anh Bình mua từ miền Trung, sau đó chủ nhân phải mất hơn 10 năm chăm sóc và tạo dáng thế. Ảnh: Dân Việt. Cây me được trồng trong chậu to, trọng lượng của cây và chậu khoảng 4,5 tấn. Phần gốc và thân to hơn 0,5m. Ảnh: Dân Việt. Trên thân cây me cổ có nhiều vết u nần, khúc khuỷu, điều đó làm cây me càng thêm giá trị. Ảnh: Dân Việt. Mỗi tầng của cây mê đều cho ra rất nhiều quả. Ảnh: Dân Việt. Tận mục phần lõi của cây me cổ. Ảnh: Dân Việt. Gốc cây to, nhiều u cục. Ảnh: Dân Việt. Đã có không ít đại gia trả tới 3,5 tỷ đồng nhưng chủ vườn vẫn chưa đồng ý chuyển nhượng cây cảnh độc đáo này. Ảnh: Người đưa tin. Cây me uốn lượn độc đáo. Ảnh: Dân Việt. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

