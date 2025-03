Nhan sắc nóng bỏng 2 sao nữ bị réo tên vào drama của ViruSs

Giữa lúc drama đang cao trào, rapper Pháo bất ngờ đăng tải dòng tâm sự trên story trang cá nhân: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Pháo tên thật là Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô là nữ rapper gen z đang được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Bước ra từ cuộc thi "King of rap" năm 2020, Pháo liên tiếp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc và trở thành hit. Nữ rapper nổi bật với mái tóc tém cá tính cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống. Pháo từng được ViruSs nhận xét là mẫu người dễ được đàn ông yêu thích bởi ở cô có sự đa cảm, khiến người khác dễ muốn bao bọc. Phong cách thời trang cá tính, nóng bỏng của nữ rapper Gen Z Emma Nhất Khanh cũng có động thái gây xôn xao liên quan đến drama tình ái của ViruSs. 1h sáng, nữ ca sĩ lên nhạc "Fake it up" với lyrics kể một câu chuyện cũng quen quen Emma Nhất Khanh sinh năm 1995, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ LIME. Emma Nhất Khanh sở hữu body cực kì hút mắt cùng gương mặt ăn hình. Nữ ca sĩ không ngại diện những bộ đồ kiệm vải khoe vóc dáng đồng hồ cát cùng vòng 1 nóng bỏng. Câu từ "bóng gió" trong lời bài hát của Emma được công khai vào đúng thời điểm ồn ào, được cho là nhắm thẳng đến streamer ViruSs.

Giữa lúc drama đang cao trào, rapper Pháo bất ngờ đăng tải dòng tâm sự trên story trang cá nhân: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Pháo tên thật là Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô là nữ rapper gen z đang được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Bước ra từ cuộc thi "King of rap" năm 2020, Pháo liên tiếp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc và trở thành hit. Nữ rapper nổi bật với mái tóc tém cá tính cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống. Pháo từng được ViruSs nhận xét là mẫu người dễ được đàn ông yêu thích bởi ở cô có sự đa cảm, khiến người khác dễ muốn bao bọc. Phong cách thời trang cá tính, nóng bỏng của nữ rapper Gen Z Emma Nhất Khanh cũng có động thái gây xôn xao liên quan đến drama tình ái của ViruSs. 1h sáng, nữ ca sĩ lên nhạc "Fake it up" với lyrics kể một câu chuyện cũng quen quen Emma Nhất Khanh sinh năm 1995, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ LIME. Emma Nhất Khanh sở hữu body cực kì hút mắt cùng gương mặt ăn hình. Nữ ca sĩ không ngại diện những bộ đồ kiệm vải khoe vóc dáng đồng hồ cát cùng vòng 1 nóng bỏng. Câu từ "bóng gió" trong lời bài hát của Emma được công khai vào đúng thời điểm ồn ào, được cho là nhắm thẳng đến streamer ViruSs.