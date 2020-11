Mãn nhãn những cây me "tuyệt thế" tiền tỷ đại gia mê mẩn

Xuất hiện tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) năm 2019, cây me cổ của nghệ nhân Trần Thanh Phong (quê Cai Lậy, Tiền Giang) thu hút sự chú ý của khách tham quan bởi chiều cao 8m, nhiều vết u nần. Ảnh: Vietnamnet. Cây me có tuổi đời hàng trăm năm, mang dáng trực. Ảnh: Vietnamnet. Thân cây me cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa nên việc chăm sóc đòi hỏi phải có kỹ thuật. Ảnh: Vietnamnet. Theo chủ nhân, cây me cổ nhưng vẫn cho ra hoa, trái liên tục. Đã có người trả giá mua cây, nhưng thấp hơn mức 2 tỷ nên anh chưa bán. Ảnh: Vietnamnet Cây me có kiểu dáng độc đáo của nghệ nhân cây cảnh Võ Văn Hai ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM từng được rao bán 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Infonet. Phần thân cây nhìn như một ngọn thác chảy qua ghềnh đá. Cành cây nhiều tầng, xòe ra trông như một ngọn núi, xen kẽ là những quả me chín mọng. Ảnh: Infonet. Cây me cổ có chiều cao khoảng 3 m, tán rộng 4,5 m được trồng chậu lớn với trọng lượng khoảng 5 tấn. Ảnh: Infonet. Một nhánh cây vươn ra từ gốc tựa như một đám mây bay. Ảnh: Infonet. Trong vườn của nghệ nhân bonsai Nguyễn Phước Lộc (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) có cặp me kiểng 160 năm tuổi. Ảnh: Báo đồng tháp Cặp me này được anh Lộc mua năm 1993 ở Tiền Giang với giá khoảng 40 triệu đồng. Sau gần 30 năm chăm sóc, hiện 2 cây đều đạt chiều cao khoảng 6m, bề hoành gốc 1,4m và đường kinh tán lớn nhất khoảng 3m. Ảnh: Dân Việt. Hằng năm, cây thường ra hoa và trái rất nhiều. Ảnh: Dân Việt. Được xác lập Kỷ lục Việt Nam "Cặp me kiểng cổ nhất" vào ngày 21/9/2013, cặp me cổ của anh Lộc hiện có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

